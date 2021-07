La próxima semana comienzan las vacaciones de julio en Salta

Dieciséis provincias iniciarán sus vacaciones tras el feriado largo del viernes 9 por el Día de la Independencia.

Pese al aumento de casos que se viene registrado en las últimas semanas, las autoridades educativas decidieron finalmente no adelantar las vacaciones de julio en Salta. Dieciséis distritos iniciarán sus vacaciones tras el feriado largo del viernes 9 por el Día de la Independencia.

Tal es así, que desde el lunes 12 de julio comienza el período de receso escolar invernal que se extenderá hasta el 23 de julio, en medio de la pandemia de coronavirus que obligó a implementar sistemas mixtos para el dictado de clases.

De acuerdo con el cronograma nacional, la provincia entrará en vacaciones de invierno junto a: Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, San Luis, Santa Fe, La Rioja y Tucumán. Mientras que CABA, Buenos Aires, Jujuy, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego lo harán el 19 de julio. Este lunes 5 ya entraron en receso las provincias de Río Negro y San Juan.

Las autoridades educativas definieron las fechas de las vacaciones en los últimos días de acuerdo con las condiciones climáticas y su actualidad epidemiológica, luego de que el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, explicara que el Consejo Federal dispuso que “la decisión estará determinada por los indicadores sanitarios de cada una de las jurisdicciones”.

Si bien el calendario escolar ya está determinado para que los chicos regresen a las aulas el 26 de julio, no se descarta la posibilidad de que se extienda en función de la situación epidemiológica que atraviese la provincia en esa fecha.

Vacunación



Al 5 de junio, según un informe de la Secretaría de Evaluación e Información Educativa con datos del Consejo Federal de Educación, la cantidad de personal de establecimientos educativos (docentes y no docentes) vacunados contra el COVID por jurisdicción según cantidad de dosis recibidas en Salta es: 31.448 personas con al menos una dosis, y 15.804 con el esquema de vacunación completo.

Según estos datos, el 90% del personal de los establecimientos educativos recibió al menos la primer dosis de la vacuna contra el coronavirus mientras que el 44% recibió las dos dosis. Desde la Provincia, aclararon a este medio que en Salta solo quedan sin vacunar aquellos docentes o no docentes que no quisieron aplicarse la vacuna.

Para todos los trabajadores de educación está disponible la segunda dosis de las vacunas. Actualmente se está avanzando con el esquema de vacunación y quienes hayan recibido la vacuna Sinopharm o AstraZeneca pueden acercarse a los servicios de salud con su certificado para completar el esquema de vacunación.

Vacaciones



Como estrategia turística para garantizar movimiento de visitantes en Salta, las provincias del NOA firmaron un convenio para que todos los habitantes de Salta, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja puedan circular libremente durante las próximas vacaciones invernales.

El único requisito que deberán tener en cuenta los turistas que quieran ingresar a la provincia es que deberán gestionar el certificado turístico que se obtiene en el sitio web nacional o en la App Cuidar.

Salta está apostando a tener una buena temporada invernal después de que el sector fue duramente golpeado por la pandemia.

Se convoca al turismo regional de cercanía ofreciendo una interesante promoción para que más turistas vivan las diversas experiencias que ofrece la provincia en invierno. Se anunció que las primeras 1000 reservas hoteleras que se gestionen mediante agencias de viaje salteñas tendrán un importante descuento por noche. Esta acción podrá ser contratada por residentes en las 6 provincias de la región a partir del 5 de julio.