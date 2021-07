🌾SANTO DEL DÍA 🌾

SAN ISAÍAS

8 de julio

Isaías significa Dios salva.

Isaías fue para Israel un heroe nacional. Es un poeta maravilloso. La elegancia de su estilo, la viveza de sus imagenes y la belleza literaria de sus profecías lo convierte en un clásico de la literatura de Israel.

Nació en Jerusalen en el año 765 antes de Cristo y parece que era de familia de clase aristocratica. Todo su modo de hablar y comportarse lo presentan como un hombre de cultura superior.

En el Capítulo 6 de sus profecías narra como Dios lo llamo. Dice así : «Ví al Señor Dios , sentado en un trono excelso y elevado y miles de serafines lo alababan cantando : «Santo, Santo es el Señor Dios de los ejercitos, llenos estan el cielo y la tierra de Tu Gloria.» Yo me llene de espanto y exclame : «Ay de mí que soy un hombre de labios impuros y vivo enmedio de un pueblo pecador y mis ojos ven al Dios Todopoderoso». Entonces voló hacía mí uno de los serafines, y tomando una brasa encendida del altar la coloco sobre mis labios y dijo : «Ahora has quedado purificado de tus pecados.»

Y oí la voz del Señor que me decía:»¿ A quién enviaré ? ¿ Quién irá de mi parte a llevarles mis mensajes ?»

Yo le dije : «Aquí estoy Señor, envíame a mí»