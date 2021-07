EVANGELIO DEL DÍA🌾

Mateo (10,7-15):

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: «ld y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. No llevéis en la faja oro, plata ni calderilla; ni tampoco alforja para el camino, ni túnica de repuesto, ni sandalias, ni bastón; bien merece el obrero su sustento. Cuando entréis en un pueblo o aldea, averiguad quién hay allí de confianza y quedaos en su casa hasta que os vayáis. Al entrar en una casa, saludad; si la casa se lo merece, la paz que le deseáis vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a vosotros. Si alguno no os recibe o no os escucha, al salir de su casa o del pueblo, sacudid el polvo de los pies. Os aseguro que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma y Gomorra que a aquel pueblo.»

Palabra del Señor

MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌾

Mt. 10, 7-15:

🌾¡¡¡Proclama!!!

1. Anunciar:

Es a ello a lo que estás invitado. Salí y anuncia el Reino de Dios. Tu misión es anunciar a Jesús y no te detengas a ser el jefe de la pastoral. No sos enviado a ser el ministro de la Eucaristía o el que forma parte del sanedrín del cura. Este llamado es a anunciar el Reino de Dios y tu vida corre a ello.

2. Curar:

Tu vida debe ser un alivio para los demás. No dejes de llevar a Jesús y sanar a tus hermanos desde Jesús. No lleves conflictos a los demás, sé un alivio. Tu vida implica curar a los otros, no dejes de luchar por ello, porque tu vida apunta a ser una bendición en los otros y con los otros.

3. Expulsar:

Cuántos hoy tienen conflictos internos y también almas infectadas en cosas que no son Dios. Vos tenés que expulsar todo aquello que no es Dios con tu cercanía y tu oración, tu oración libera al otro. Libera a tu hermano, sana y purifica con tu sacrificio y oración.