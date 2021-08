Alberto sobre Juntos:»Los que estuvieron en laProvincia cruzaron la GeneralPaz para que se olviden lo que hicieron acá»

El Presidente y Cristina Kirchner entregaron la vivienda 20.000 construida desde que comenzó a gobernar el Frente de Todos. Antes homenajearán a José de San Martín.

El presidente Alberto Fernández encabezó junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner el acto por el 171º aniversario de la muerte del general José de San Martín y se entregó la vivienda número 20.000 construida desde el inició de su gestión.

El acto se realizó desde el barrio Isla Maciel donde se lleva adelante el Programa Reconstruir en el marco del Plan Hábitat Integral y del cual participaron también el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el Diputado Máximo Kirchner; y los precandidatos a diputados de la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan.

Ferraresi mencionó las obras que se están llevando adelante en todo el país y presentó el Barrio Estación Sáenz de Pompeya que se comenzó en el 2015 y se debía terminar durante la administración de Mauricio Macri, algo que no sucedió, y ahora se terminaron 603 casas y a fin de año habrá otras 100 más. En este contexto se anunció que un 20% de las propiedades serán destinadas al personal de salud no médico.

Luego de entregar las llaves de la vivienda número 20 mil, tomó la palabra el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, quien destacó la inversión que está realizando el Gobierno nacional en infraestructura y señaló: “Pensaba en los cascos amarillos que vemos hoy acá, que son producto de un presupuesto y un Presidente que decidió casi triplicar la inversión pública para poner nuevamente en marcha la obra pública en la Argentina y generar 240 mil empleos nuevos en la construcción. Esos cascos amarillos lo vemos acá y cada rincón de la Argentina”.

Por su parte, el Gobernador bonaerense habló sobre las obras que se dejaron si hacer durante la gestión de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal y manifestó que: “Nunca vamos a dejar a un argentina sin lo que necesita o lo que merece por cuestiones políticas o partidarias”.

Luego le tocó el turno a vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, quién apuntó contra la oposición y todos los que hablan de la «República» y se preguntó «dónde estaban cuando perseguían y apresaban opositores y dueños de medios de comunicación sin un juicio» y señaló que esa era «una República de morondanga».

También hizo un repaso de cómo durante la gestión de Néstor Kirchner y la suya se logró desendeudar al país y rememoró cuando el ex ministro de Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, había reconocido el bajo endeudamiento que tenía la Argentina cuando Juntos por el Cambio asumió.

Por último, habló el presidente Alberto Fernández quien agradeció a los presentes y reconoció el trabajo del ministro Jorge Ferraresi y contó: «Con Jorge nos dimos cuenta de que desde que Cristina dejó la presidencia habían quedado muchas casas avanzadas, que solo se debían terminar y entregar. Es el día de hoy que no encontramos una respuesta sensata a por qué no las entregaron habiendo tanta gente que necesita un techo».

«Lo único que hicieron en ese momento fue promover los créditos UVA donde cayeron 100 mil familias y se metieron en un problema increíble. Habrán pensado que le mercado les iba a resolver el problema de la vivienda, porque ellos creen mucho más en el mercado que en un Estado presente. Pero nosotros no, creemos que el Estado debe estar con los que más lo necesitan porque sino no hay forma de equilibrar la balanza», arremetió Fernández.

Y agregó que luego se dio cuenta que el motivo por el que no las entregaron era aún «más miserable» ya que «no quisieron entregar una casa que hizo Cristina».

«Yo me pongo feliz que ustedes tengan un techo, no me importa quién las construyó», sentenció. Esto le dio el pie para hacer un repaso de toda la «postergación» que hubo durante la administración de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal en la Provincia.

Hablando sobre la culminación de las casas, comentó el acuerdo firmado entre el Ministerio de Hábitat y el de Justicia y que ayudará con la reinserción en la sociedad de las personas que están privadas de su libertad, ya que todas las aberturas de las casas fueron fabricadas por presos del Servicio Penitenciario Federal.

De cara a la campaña, el Presidente habló de su espacio y dijo: «Somos un espacio político donde tenemos matices, pero lo que sé es que ninguno de los que estamos acá tenemos vergüenza de estar en este espacio y reivindicamos lo que se hizo, tendremos miradas distintas, pero tenemos un común denominador que es que todo se hizo por los más postergados».

«Veo a otros candidatos por la Provincia de Buenos Aires que inicia su campaña diciendo que no formaron parte del gobierno de Macri, es impactante; y los que estuvieron en la Provincia de Buenos Aires cruzaron la General Paz rápidamente para que se olviden lo que hicieron acá; y los vienen de la Ciudad de Buenos Aires están haciendo un curso para ver de que se trata la Provincia. Así son, para ellos la política es un acto de marketing», completó.

Fernández también hizo un repaso de las medidas que llevaron adelante en estos dos años de Gobierno y habló sobre la gratuidad de los medicamentos para los jubilados y la nueva fórmula para aumentar la jubilación, y señaló: «ahora me apuran para cerrar con el Fondo, cómo les fue a ellos cuando cerraron con el FMI».

«Con Néstor aprendí a plantarnos más firmes que nunca ante los poderosos, a no arrodillarnos ni ante el Fondo ni ante los acreedores y no permitir que los argentinos sufran. Vayan y miren lo que hicieron con la Salud pública, nos encontró una pandemia con un Ministerio de Salud destruido y ellos están orgullosos de eso», comentó.

Para finalizar, el Presidente recordó al General José de San Martín y citándolo dijo: «para ser libres hay que estar más unidos que nunca».