Tarjeta prepaga: por qué te conviene tenerla y cuándo debés usarla

Requiere recargar los fondos de la tarjeta a través del método indicado por la entidad bancaria. Se ha convertido en una alternativa a una cuenta bancaria

Por iProfesional 30.08.2021 • 11.39hs •Tecnología

Una veintena de productos de tarjeta prepaga hay en la Argentina y, aunque su uso se extiende en forma creciente, pueden persistir dudas sobre qué es y cómo usarla.

Desde fines de 2019 hubo un boom de estos plásticos en el país. Con Ualá o Mercado Pago ya instalados, se fueron sumando entidades como Rapipago, Nubi, la fintech que tiene alianza con PayPal en Argentina; o Santander, que si bien otorgaba estos plásticos salió con más agresividad.

¿Qué es una tarjeta prepaga?

Es un instrumento relacionado una billetera o empresa Fintech.

Funciona de manera similar a una tarjeta de débito emitida por un banco, sin embargo, esta última está siempre asociada a una cuenta bancaria mientras que una tarjeta prepaga no.

La prepaga requiere recargar los fondos a través del método indicado por la entidad bancaria y se ha convertido en una posible alternativa a una cuenta bancaria.

¿Es una tarjeta prepaga una opción segura?

Una tarjeta prepaga está destinada principalmente a la compra en comercios, tanto en línea como físicos, y los cargos se harán automáticamente en la cuenta prepaga.

Por ello será necesario disponer de dinero en esa cuenta o no se podrá realizar la transacción. También permite los retiros de efectivo en cajeros automáticos.

No todo es ventajoso en una tarjeta prepaga. Por ejemplo, si lo que pediste esta defectuoso o no te convence, la prepaga no cuenta con seguro para las compras realizadas, ni físicas ni en línea. Deberás encargarte del reembolso.

La tarjeta prepaga es un instrumento diferente a la de débito y de crédito.

Preguntas más comunes sobre una tarjeta prepaga

¿Una tarjeta prepaga funciona como una tarjeta de crédito?

Con una tarjeta prepaga se paga en el momento con el dinero que tengamos cargado en nuestra cuenta. En otras palabras, es un pago en efectivo digital que sólo se puede operar contra saldo. No hay crédito, sino débito.

¿Cómo puedo cargar dinero a una tarjeta prepaga para poder usarla?

Con una transferencia bancaria, transferencia desde otra billetera, es decir, digital, o mediante depósitos en Rapipago.

¿Qué debo hacer para sacar una tarjeta prepaga?

Primero, debés darte de alta en la aplicación de una tarjeta prepaga mediante tu DNI como único requisito. Una vez confirmada el alta por correo electrónico, debés pedir una tarjeta mediante la misma aplicación. No necesitás ninguna otra clase de documentación ni trámite adicional.

¿Quiénes pueden utilizar una tarjeta prepaga?

Puede usar una cualquier persona ingresada en la aplicación de la billetera y por lo tanto que tenga una cuenta digital en ella.

Desde que tenés una cuenta digital en una fintech, las empresas ofrecen una tarjeta prepaga en forma gratuita. Esta puede ser virtual, física, o ambas. Hay Fintech donde se puede tener una cuenta desde los 10 años, con autorización de los padres.

¿Puedo usar una tarjeta prepaga para retirar efectivo en un cajero?

Un individuo dado de alta en la aplicación puede retirar dinero de un cajero con una tarjeta prepaga, y en algunas en Rapipago, presentando además el DNI, previo constatar que tenga fondos en la cuenta.

¿Necesito estar bancarizado para darme de alta para una tarjeta prepaga?

No es necesario. Sólo con un DNI podés darte de alta y así conseguir una tarjeta prepaga.

¿Necesito tener un recibo de salario para tener una tarjeta prepaga?

No se necesita para darse de alta. Es un instrumento gratuito que no opera con crédito solo basta con el DNI. No necesita tener un recibo de salario como documentación respaldatoria de ingresos ni como garantía frente a impagos, que no son posibles ya que solo se opera con saldo.

¿Puedo tener una tarjeta prepaga aunque gane poco?

Si, cualquier persona puede usar una. La meta es que forme parte de las transacciones de todos los días, aunque sean pequeñas.

¿Cuándo puedo utilizar una tarjeta prepaga y cuándo no?

Podés utilizar una tarjeta prepaga en cualquier consumo, físico o virtual, hasta el límite de fondos que dispongas en tu cuenta.

En la Argentina, la mayoría funciona con bandera MasterCard. Entonces, podés usarla, vía Internet, en cualquier compra y en el caso de las tiendas físicas, en cualquier comercio que acepte MasterCard.

¿Puedo pagar con la tarjeta prepaga y también con QR en el mismo local?

Sí, se puede. Solo necesitás que el comercio acepte pagos con la bandera de la tarjeta -MasterCard por ejemplo- y también que disponga del QR de la billetera donde se encuentren los fondos.

Cuando lleguen los QR interoperables, es decir, cuando haya un solo QR para todas las billeteras, ambas transacciones recurrirán al saldo único de la misma cuenta digital.

¿Cómo funciona una tarjeta prepaga en un comercio electrónico?

Funciona como cualquier otro plástico. Es decir que, al menos en la primera compra, la tienda electrónica nos va a pedir que carguemos los datos de una tarjeta prepaga: en general, nombre y apellido del titular, DNI, fecha de vencimiento y código de seguridad.

Siempre con la salvedad de que podés comprar hasta el límite del saldo.

¿Necesito DNI para usar una tarjeta prepaga en una tienda física?

Sí. Sucede como cuando nos piden una identificación para pagar con una tarjeta de débito.

¿Cómo hago para pagar una suscripción a Netflix o Spotify con una tarjeta prepaga?

Tanto Netflix como Spotify funcionan con suscripción. Lo que debés hacer para pagar con una tarjeta prepaga es adherir al débito automático pero previendo que tengamos saldo en nuestra cuenta.

Si no tenemos el saldo suficiente, el pago no se va a concretar ya que no podemos operar al «descubierto», sin saldo.

¿Una tarjeta prepaga exige mínimos de uso?

No exige ningún mínimo de uso. El mínimo va a ser la cifra que se requiera para comprar lo que se quiera comprar, o la cantidad de dinero que se deba transferir.

¿Qué comisiones me cobran por una tarjeta prepaga?

El usuario no paga ningún tipo de comisión; en caso de ser un comercio, aplican las mismas comisiones que cualquier tarjeta de débito.

¿Hay un resumen que pagar con una tarjeta prepaga?

No. No hay resumen que pagar porque no hay costo de servicio. No existe la idea de un resumen que es un envío con fecha de cierre y vencimiento como fecha de pago.

Hay una bitácora de consumos en la aplicación, para tener un control de nuestros gastos.

En la aplicación se puede observar si se cuenta con saldo suficiente para pagar las suscripciones. Se trata de información a la que se puede acceder permanentemente, en tiempo real, en cualquier momento del mes, del día, desde tu teléfono móvil.

¿Puedo tener más de una tarjeta prepaga?

Se puede tener una tarjeta prepaga por cada billetera que uno tenga. Dentro de cada billetera, es una tarjeta individual por cada cuenta.

Por ejemplo, si requerimos que una persona menor de edad disponga de una tarjeta prepaga para sus consumos virtuales de streaming, películas o video juegos, él debe tener su propia cuenta, respaldada por la autorización de algún padre o tutor responsable, a la que, eventualmente, se transfieren los fondos necesarios para sus consumos o suscripciones.

Recordá que se opera contra saldo sin generar deudas imprevistas y para asegurar que consuma digitalmente sin exponerse a estafas. La idea de extensión, propio de las tarjetas de crédito, debe traducirse en dar de alta otra cuenta individual; si es un menor de edad, con autorización de padre, madre, tutor.

¿Una tarjeta prepaga puede usarse en el exterior?

Sin problemas, según las regulaciones que el Banco Central de la República Argentina dispone para operaciones fuera del país. En cualquier lugar donde cobren con MasterCard, podés usarla. Si necesitás cargarla en el exterior, solo podrás hacerlo por transferencia.

¿Le puedo cargar a una tarjeta prepaga otra moneda que no sea pesos?

No. Es una tarjeta emitida en la Argentina que se carga sólo con pesos.

¿Qué pasa si, por determinado tiempo, no uso una tarjeta prepaga?

No pasa absolutamente nada.

¿Qué pasa si me roban o pierdo una tarjeta prepaga?

Inmediatamente se ingresa a la aplicación para suspender la tarjeta prepaga. También existe la opción de darle de baja definitivamente en caso de que confirmar su pérdida y, por último, también la opción de reimprimirla.

¿Hay promociones o descuentos asociados a una tarjeta prepaga?

Sí. Hay promociones o descuentos asociados a una tarjeta prepaga y uno puede enterarse de ellos en la web de la billetera o en la web de MasterCard. Debés tener en cuenta que las promociones pagando con QR difieren de las promociones con tarjeta prepaga.

El sistema de MasterCard permite ofrecer tarjeta prepaga.

Diferencias con la tarjeta de crédito

Las tarjetas de crédito no están relacionadas en forma directa a una cuenta bancaria. Esto quiere decir que el pago con tarjeta no se carga de forma inmediata, sino que se cargará al mes siguiente de realizarla.

Por lo tanto no necesitás tener fondos en la cuenta en el momento de la compra, pero sí al mes siguiente cuando se proceda a su cobro. Si no tenés dinero en ese momento, lo más probable es que tengas que pagar intereses impuestos por el banco.

Estas tarjetas se deben pedir en la entidad bancaria, que podrá decidir si concederla o no. Dependerá en gran medida de si el cliente cuenta con ingresos mensuales demostrables y un buen perfil, aunque aun así el banco podría negar su concesión. Además, la cantidad máxima de fondos a la que se podrá acceder mensualmente vendrá también determinada por el banco.

Ventajas de la tarjeta de crédito

Las tarjetas de crédito se usan para realizar compras, físicas y online; pagar gastos domésticos; alquiler de coches; etc. También podés retirar efectivo de los cajeros, sin embargo, la entidad podría considerarlo como un adelanto de efectivo y cobrar elevadas comisiones a esta operación.

Una de las ventajas de las tarjetas de crédito es que si hay problemas con la compra, en caso de robo o frente a una posible estafa se podrá bloquear la tarjeta. En cuanto a los servicios financieros, utilizan MasterCard Visa, American Express y Diners. La tarjeta de crédito es útil cuando viajás fuera del país.

Una tarjeta prepaga o una de débito no pueden usarse en muchos países, mientras las tarjetas de crédito se aceptan casi en cualquier lugar porque se entienden como una garantía de pago.

Diferencias con tarjetas de débito

Las tarjetas de débito son ofrecidas el propio banco con la contratación de la cuenta corriente. Están directamente asociadas. Cuando se concrete una transacción con tarjeta el dinero se extraerá directamente de los fondos de la cuenta.

La tarjeta de débito permite comprar en comercios físicos y online, así como sacar dinero en cajeros automáticos. Atención: las compras con una tarjeta prepaga o de débito no tienen tipo de seguro y será el usuario el encargado de gestionar el reembolso de estas en caso de malestar o cualquier otro motivo.

En relación con los servicios financieros, las tarjetas de débito habitualmente utilizan Visa Electron y MasterCard. Fuera de la Argentina podrás pagar en cualquier comercio que cuente con estos logos.

La tarjeta prepaga sirve para diferentes transacciones comunes.

Tarjeta prepaga: el caso de SeSocio

La plataforma SeSoio, que permite invertir tu dinero en una amplia variedad de proyectos y activos, que van desde la criptomonedas hasta la ganadería, pasando por las energías renovables (entre muchos otros), también ofrece una ventajosa tarjeta para sus clientes.

La tarjeta SeSocio permite a sus clientes pagar con sus inversiones y también usarla como una tarjeta prepaga. A través de encuestas y análisis de sus clientes, SeSocio arma beneficios adaptados a sus necesidades reales.

Otras características de la tarjeta SoSocio para personas:

Podés pagar con tus inversiones

Sorteos y premios por permanencia

Se puede otorgar a partir de los 13 años y es innominada

