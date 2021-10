La emotiva reflexión de Pampita Ardohain tras terminar la peregrinación a Luján

La modelo y conductora compartió varios tramos de su aventura a través de sus redes sociales y así exhibió a sus seguidores las vicisitudes de algunos momentos de ese sábado tan especial, plagado de emociones

Se sabe que Carolina Pampita Pampita es muy creyente. Siempre que tiene la oportunidad reivindica su fe y la comparte con sus millones de seguidores. Este año en particular decidió que formaría parte del vasto grupo de gente que decide ir caminando hasta Luján en devoción a la Virgen. Fue así como mostró en sus redes sociales todo acerca de la famosa Peregrinación.

“Recemos juntos… Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A Ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión y no me dejes, Madre Mía. Oh señora mía, Oh Madre mía…Yo me ofrezco toda a ti! Gracias por tu protección, tu amor y tu presencia constante en mi vida!”(SIC), escribió la modelo y conductora en su cuenta de Instagram tras terminar la peregrinación a Luján. Sus palabras fueron acompañadas por una imagen de la propia Pampita en la Basílica.

El 2021 será un año importante para la modelo por varias razones. Una de ellas es que fue mamá por quinta vez, y la otra es que su hija Blanca hubiese cumplido 15 años. Así lo expresó ella en su cuenta de Instagram: “Este un año especial, es una procesión distinta para mí porque muchas veces vine a entregarle a la Virgen mi dolor, a encomendarme a Dios. Ahora vengo a agradecer todas las cosas lindas que me ha dado y por eso quería compartirlo con ustedes”.

La decisión de caminar 40 kilómetros es algo que vino meditando hace tiempo. A medida que pasaban las semanas, Carolina iba contándoles a sus millones de followers si participaría o no. Es por ello que muchos le fueron encomendando que lleve sus oraciones y pedidos. Ardohain explicó que una seguidora le pidió por su salud ya que por esa razón no podría caminar hasta Luján.

Para acompañarla en este emotivo momento fue su gran amiga y confidente Barbi Franco. Ambas siempre demostraron estar juntas – hasta en los momentos más difíciles-, y es por eso que las modelos emprendieron juntas el recorrido. Las lágrimas cesaron cuando el cielo se tornó negro ya que una lluvia las sorprendió. Lejos de mojarse, a la panelista se le ocurrió colocarse una bolsa en la cabeza para no mojarse el pelo. Desde muy temprano, ambas se unieron al grupo Carmelo Peregrino con el que se trasladaron en combi hasta el punto de partida, en Moreno.

La modelo y su amiga compartieron su emoción al arribar a la Basílica, luego de una travesía bajo la lluvia

Durante toda la jornada, Barby fue subiendo a sus redes diferentes momentos de la travesía. Por momentos, el grupo viajaba cantando para darse ánimo, por otros, en silencio para hacer realidad aquello de que la procesión va por dentro . Y para recargar energías y descansar los músculos, las paradas técnicas a distancias estratégicas. Por último, la alegría y la emoción por el arribo. “Llegamos con mucho amor y fe. Fue mágico”, escribió con las escalinatas de la Basílica de fondo.