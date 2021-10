La RAE le volvió a decir que no al lenguaje inclusivo

La RAE lo volvió a rechazar de plano afirmando que “no supone discriminación sexista alguna”

A pesar del creciente uso por parte de algunos sectores de la sociedad, el lenguaje inclusivo sigue generando polémica cada vez que la Real Academia Española (RAE) ratifica su posición sobre el debate.

Fue a través de la cuenta de Twitter de la institución, que interactúa permanentemente con los usuarios a través del hashtag #RAEconsultas. En esa dinámica, un internauta preguntó irónicamente: “Hola @RAEinforma, tengo una #dudaRAE. Este famoso lenguaje inclusivo ¿es una jerigonza o un galimatías?”.

Es una pregunta capciosa -y para nada inocente- que plantea al lenguaje inclusivo como una dificultad, ya sea porque no se comprende linguísticamente (jerigonza) o porque no se entienden las ideas que transmite (galimatías).

En tanto, la RAE fue tajante al afirmar que el uso tradicional del masculino no tiene una connotación discriminatoria. “#RAEconsultas Lo que comúnmente se ha dado en llamar «lenguaje inclusivo» es un conjunto de estrategias que tienen por objeto evitar el uso genérico del masculino gram., mecanismo firmemente asentado en la lengua y que no supone discriminación sexista alguna“. Es decir que, paradójicamente, no acepta un nuevo uso de la lengua basándose en un argumento que se apoya en el uso de la lengua.

Hola @RAEinforma tengo una #dudaRAE , este famoso lenguaje inclusivo ¿es una jerigonza o un galimatías? — Claudio Ruiz (@LordLurias) October 6, 2021

Pero no es la primera vez que la RAE se pronuncia de esta manera.

Una de las respuestas que esbozó el año pasado advertía: “El uso de la letra ‘e’ como supuesta marca de género inclusivo es ajeno a la morfología del español, además de innecesario, pues el masculino gramatical (‘chicos’) ya cumple esa función como término no marcado de la oposición de género”.

Mientras tanto, el lenguaje inclusivo trasciende el colectivo LGBTIQ+ y gana espacio en distintas instituciones a nivel mundial.