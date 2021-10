Tarjetas de crédito: ¿qué pasa con los pagos en cuotas?

Los consumidores no pueden aprovechar los planes de cuotas para financiar su compras, porque los límites quedaron atrasados en relación a la inflación

Un aire acondicionado para la temporada de verano que se viene o una heladera nueva pueden llegar a costar entre $70.000 y $100.000. Con salarios promedio argentinos que están muy por debajo de esos números, muchos recurren a las tarjetas de crédito para financiar las compras. Los planes de cuotas «Ahora», con tasas subsidiadas por el Gobierno, agregan un atractivo adicional a la financiación.

Sin embargo, algunos clientes bancarios se encontraron con una sorpresa desagradable al pasar su plástico por la terminal de pago. La leyenda, palabras más o menos, indica: «Límite excedido». Esto significa que el titular ya usó el total del saldo que el banco emisor de la tarjeta le brindó como crédito y, en consecuencia, no puede realizar la compra.

En economías inflacionarias como la argentina, los bancos realizan una actualización automática de los límites de compra según los ingresos que van percibiendo los clientes. Sin embargo, usuarios y comerciantes se quejan por falta de aumento en esos topes y algunos hasta señalan que hubo un recorte.

Advertencia

La Cámara Argentina de Comercio (CAC) presentó una nota al ministro Desarrollo Productivo Matías Kulfas en la que pidió que los programas «Ahora» se extiendan a otros rubros y advirtió sobre reducciones de cupos de compra establecidos por parte de algunas entidades bancarias, que limitan su potencial.

Los bancos desmienten que haya una política generalizada de recorte de los límites de compra. Por el contrario, aseguran que se revisan periódicamente y que solo en algunos casos quedaron sin cambios o disminuyeron. En ese sentido, la falta de actualización de los salarios -que llevan más de 40 meses de pérdida contra la inflación- juega en contra del incremento en los cupos.

«No hay una baja general de límites de créditos a clientes. Como es habitual, cada año se hace automáticamente una evaluación crediticia de cada cliente. En base a su relación ingresos-consumo, situación de pagos y demás, se recalculan sus límites de crédito. Puede ocurrir que en algunos casos puntuales ese límite baje, pero no es algo generalizado», explicaron en una entidad privada.

Desde los bancos, además, aseguraron que no hay diferencias entre el límite para financiar compras con los planes «Ahora» o por fuera de ellos. «Nosotros particularmente no hemos bajado límites de compras. Hacemos evaluaciones automáticas cada tres meses que ajustan eso para arriba. El tema no tiene que ver con la rentabilidad de los planes de pagos subsidiados, sino con el cupo total que cada cliente tiene para abonar en cuotas», afirmaron en otra institución financiera.

Y ejemplificaron: «Si una persona tiene un límite de $100.000 en cuotas y ya consumió $70.000 en compras previas, solamente le quedarán $30.000 para gastar, ya sea con los planes ‘Ahora’ o con la financiación que elija».

Cómo consultar los límites

En esa línea, las entidades recordaron que los clientes pueden consultar los saldos disponibles en las aplicaciones móviles o en el homebanking. Además, señalaron que es importante demostrar ingresos suficientes al banco para pedir una ampliación del tope a compras con plásticos.

Los trámites pueden parecer más engorrosos de lo que realmente son. Es importante informarse sobre los derechos de los usuarios financieros para proceder de la forma más ágil y cómo debe proceder el banco en cada situación.

La evaluación que cada banco hace de la capacidad de pago del cliente tiene que ver con el riesgo que tiene de retrasarse en la devolución de ese préstamo. Según los datos publicados por el Banco Central, la mora del sector privado familiar saltó a partir de junio de este año, cuando se regularizó el registro de los impagos luego de las flexibilidades que se dieron durante la pandemia. En julio, los atrasos llegaron al 4,9% de las financiaciones otorgadas mediante tarjetas de crédito; tres puntos por encima de los registros del mismo mes de 2020.