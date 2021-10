EVANGELIO DEL DÍA🌾

Marcos (10,35-45):

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: «Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir.»

Les preguntó: «¿Qué queréis que haga por vosotros?»

Contestaron: «Concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu derecha y otro a tu izquierda.»

Jesús replicó: «No sabéis lo que pedís, ¿sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber, o de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar?»

Contestaron: «Lo somos.»

Jesús les dijo: «El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y os bautizaréis con el bautismo con que yo me voy a bautizar, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo; está ya reservado.» Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan.

Jesús, reuniéndolos, les dijo: «Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. Vosotros, nada de eso: el que quiera ser grande, sea vuestro servidor; y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos.»

Palabra del Señor

[ 🌾MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌾

Marcos 10, 35-45:

_🌾Los tres ejes negativos que giran en tu corazón.

1) Egoísmo:

El primer eje que gira en tu corazón es el egoísmo. Inicia fuertemente en la niñez, tranquilamente lo podemos ver en un niño. Él llora, grita y patalea hasta que se lo sacie. No le importa qué pasa a su alrededor. Esto mismo puede presentarse en el desarrollo de tu vida. Y ese egoísmo se puede presentar en tu pareja, en tus hijos o en tu comunidad. Ese egoísmo que se presenta incluso como obsesión, donde los demás pasan a servirte o solo deben saciar lo que vos querés. Esta etapa que es fuertemente en la niñez, puede reiterarse en tu adultez.

2) Vanidad:

Esta se da fuertemente en tu juventud. Prima la imagen y uno busca siempre estar bien físicamente, hasta llamar la atención. Pero qué difícil si esto se plantea cuando uno es más grande, porque ya busca llamar la atención incluso psíquicamente. Querer incluso opinar de cosas que no sabe, con tal de llamar la atención o de aparecer. Esta vanidad que puede plantearse en tu vida en querer robar la mirada de otros o de poseer a otros. La vanidad puede llevarte a un punto de buscar siempre llamar la atención, incluso rompiendo límites. El romper el límite del vestir (viejo verde) o diversas maneras de llamar la atención. Es importante mirarte y fijarte si hoy te toma algo de esto, la etapa de querer tener siempre el reflector vos.

3) El poder:

Esta etapa es en la adultez de tu vida. Todos buscamos alguna forma de poder. El querer controlar a los que nos rodean, casi que pasan a ser mis empleados más que mis familiares. Esto también afecta a tu personalidad, porque casi que querés controlar la vida de los demás y no das la libertad a lo que los otros sean, más bien buscas que los otros sean lo que vos querés. El arma de este poder se llama manipulación, una manipulación que lleva a «mostrarte enferma/o o débil» cuando empezás a ver que perdés el poder del control del otro o de los otros. Este tipo de poder es complejo porque te enferma y enferma. Cuando en tu vida buscas controlar la vida de otros, hasta vos perdés la libertad y cuando vos caes en las garras de alguien que solo busca gobernarte, es difícil salir porque te somete y cuando vos buscas ser libre, te sentís culpable.

Hoy pidamos a Dios luchar en nuestro interior contra estas tres cosas que aparecerán en las etapas de nuestras vidas. Mostrate ante el Señor como sos, pues Él te llevará a la verdadera paz desde el servicio. Porque el que no vive para servir no sirve para vivir.