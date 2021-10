🌾 EVANGELIO DEL DÍA🌾

Lucas (13,1-9):

En una ocasión, se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían.

Jesús les contestó: «¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos, porque acabaron así? Os digo que no; y, si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no; y, si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera.»

Y les dijo esta parábola: «Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: «Ya ves: tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde?» Pero el viñador contestó: «Señor, déjala todavía este año; yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, la cortas.»»

_Palabra del Señor

🌾MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌾

Lucas 13, 1-9:

🌾La historia habla.

1) Dignidad:

En los primeros siglos de la Iglesia surgió un movimiento dentro del catolicismo que se llamaba «los puritanos». Eran personas que trataban de no pecar y se aislaban y consideraban a los que no estaban en ese grupo como pecadores. Es más, estaba la frase «cantan como ángeles, pero son soberbios como demonios». Hay veces que creo que dentro de nuestra madre Iglesia aún sigue habiendo puritanos que se creen puros y que aquellos que no están en sus grupos son pecadores. Dios dio la vida por todos y te recuerda que todos la remamos y la luchamos. Nadie es más que nadie, pero sí podemos cambiar y dar lo mejor de nosotros en esta vida para llegar al cielo.

2) Cambiar:

En esta vida tenemos que cambiar, hacer ese proceso de cambio y de lucha. No dejes de luchar por cambiar y aprender que día nuevo, lucha nueva. No vivas ni de excusas ni de conformismos, aprende a superarte a vos mismo.

3) Frutos:

En este camino tenemos algo que se llama «tiempo», el ser humano debe administrar diariamente 24 horas. Algunos lo usan para el deporte, otros para el trabajo, otros para el estudio. Pero hay otros que les sobran las 24 horas y lo usan para la crítica y la difamación, o para pensar en hacer un daño a alguien. Hoy administra tu tiempo para producir y no para liquidar. La vida es corta y valiosa, producí.