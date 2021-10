EVANGELIO DEL DÍA🌾

Lucas (13,18-21):

En aquel tiempo, decía Jesús: «¿A qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto; crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas.»

Y añadió: «¿A qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en tres medidas de harina, hasta que todo fermenta.»

Palabra del Señor

🌾MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌾

Lucas 13, 18-21:

🌾El reino de Dios.

1) Grano de mostaza:

Jesús hace referencia a tu vida. No sé si alguna vez lo hiciste, yo trato de hacerlo… me gusta tirarme al suelo y mirar las estrellas y ver cuán chiquito soy ante tan gran universo. Tu vida está marcada por pequeñas cosas, pero son esas cosas las que te hacen un gigante. Hay veces que renegás, te enojas y te cansas, pero no dejes de hacer las pequeñeces de cada día, el tender la cama, el saludar, el tratar con amabilidad, en fin… esas cosas pequeñas son las que te hacen una gran persona.

2) Levadura:

Hoy sufrimos la crisis de personas líderes, tanto en la política, como en la Iglesia, como en la sociedad. Hoy necesitamos de personas que sean levadura, que orienten el caminar, que iluminen, que enseñen a pensar, que muevan. Hoy te necesitamos a vos. No esperes que venga otro, métete para que esta sociedad cambie y busque lo mejor para todos. Hoy se necesitan cristianos levadura, que se metan, que se la jueguen y que sepan guiar. Comprométete más con tu familia, con tu sociedad y con tu fe. Necesitamos de vos.

3) La masa:

Es necesario saber que estamos en el mundo pero que no somos del mundo, que hablamos del cielo pero trabajamos en la tierra. Estamos llamados a amar al mundo apasionadamente y es allí donde debemos poner el amor de Dios. No dejes que las cosas del mundo te contaminen, más bien inundemos este mundo de paz que sale de un corazón creyente y enamorado de la vida.