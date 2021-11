🌾EVANGELIO DEL DÍA 🌾

Mateo 25, 31-46

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: «Venid vosotros, benditos de mi Padre; heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme.» Entonces los justos le contestarán: «Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?» Y el rey les dirá: «Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de éstos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis.» Y entonces dirá a los de su izquierda: «Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de deber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis.» Entonces también éstos contestarán: «Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos?» Y él replicará: «Os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de éstos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo.» Y éstos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.»

Palabra del Señor

🌾MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌾

Mt. 25, 31-46.

🌾Vengan benditos.

1) Tu actitud:

Es cómo tomas la vida y por dónde la encausas. Es a lo que te determina tu horizonte. Hay gente que dice que nadie se va de este mundo sin haber pagado todo lo que hizo aquí. Bueno, nosotros sabemos que todo lo que hagamos al hermano se nos cuenta en el cielo. Tu actuar y tu actitud aquí en la tierra fortalecen tu cielo.

2) El mal actuar:

La maldad se nos mete y una de las cosas que más puede afectar a tu vida es la indiferencia. El ser indiferente al hermano mata. No dejes que la vida te pase sin haber ayudado a alguien. No dejes que la soledad tome tu vida y destruya tu corazón.

3) Fieles difuntos:

Hoy celebramos la Iglesia purgante. Aquellos que nos cuidan desde el cielo. Esa persona que ya partió de este mundo, pero sigue estando con nosotros. Hoy estaría bueno que mostraras un acto de cariño a esa persona que ya falleció, recordala o llévale una flor, o reza un rosario u ofrece una misa. Fíjate, no seas indiferente a tu hermano que dejó algo en vos durante su vida en esta tierra. Hoy vos que estas aquí m