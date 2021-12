Alquilan la casa de “Mi pobre angelito” antes de Navidad: los requisitos

La icónica mansión de la clásica película se encuentra disponible para reservar por una noche en el sitio Airbnb.

Todos los años, el inicio del mes de diciembre se da acompañado de las preparaciones para las fiestas de Navidad que no solo incluyen el armado del arbolito y las decoraciones, sino también el hecho de sumergirse en la cultura cinematográfica navideña. En ese sentido, desde hace más de tres décadas, Mi pobre angelito se ha vuelto una rutina diaria a esta altura del año para todos aquellos seguidores que quedaron cautivados con la historia de Kevin McCallister, el personaje que encarnó Macaulay Culkin.

En este contexto de creciente fama, el sitio Airbnb decidió poner en alquiler la famosa vivienda ubicada en Winnetka, Illinois, Chicago, Estados Unidos, para aquellos que quieran vivir una experiencia de película.

La casa, que cuenta con una capacidad máxima para 4 personas, podrá reservarse a partir del martes 7 de diciembre solo para la noche del domingo 12 del mismo mes, por un costo de 25 dólares. Para concretar el alquiler, el usuario debe tener un perfil verificado en Airbnb, un historial de reseñas positivas y ser mayor de 18 años.

La oferta fue publicada en la plataforma a nombre de Buzz McCallister, hermano mayor del protagonista de la cinta, Kevin. “Como el mayor de cinco hermanos, en algún momento fui un poco instigador (y quizás no el más complaciente), buscando generalmente atormentar a mis hermanos pequeños. Pero ya he crecido, y me encantaría compartir con ustedes mi casa de la infancia –incluso mi pizza– en estas fiestas”, reza el anuncio.

Durante su estadía se podrá disfrutar de una acogedora escena navideña con luces parpadeantes y un árbol perfectamente recortado para celebrar la temporada, un sinfín de trampas, mucha loción para después de afeitar y oportunidades para gritar en el espejo, todos tus elementos favoritos de los 90, (incluyendo un montón de la mejor pizza de Chicago y una cena a la luz de las velas con macarrones con queso), un encuentro con una tarántula de verdad, la proyección de la nueva aventura navideña de la franquicia, Home Sweet Home Alone y un set de “LEGO Ideas Home Alone” para llevar y construir en casa, según consigna la plataforma.

“En estas fiestas, vamos a jugar con las reglas de mi hermanito, así que siéntanse libres de comer comida chatarra, ver basura en la televisión, tomar prestada la loción de afeitar de mi papá y elegir su propia aventura con un legendario plan de batalla como guía”, invita ‘Buzz’. Eso sí, advierte a los huéspedes que no se metan en su habitación.

