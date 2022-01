EduardoDuhalde se refirió a la crisis del 2001:“No era tan grave como la pintaban”

El ex Presidente de la Nación sostuvo que en ese entonces creía que estaban “haciendo un maremoto en una palangana”.

A dos décadas de que se produjera uno de los estallidos sociales más recordados de la Argentina, Eduardo Duhalde se refirió a cómo percibió en aquel momento la crisis económica y minimizó la implosión que generó la polémica salida de Fernando de la Rúa y que dejó al menos 39 muertos.

“Fue una crisis, no era tan grave como la pintaban… No era tan grave. Decía antes de ser presidente que estábamos haciendo un maremoto en una palangana”, manifestó el ex mandatario, en una entrevista para la agencia española EFE.

“No era tan grave, aunque todos la veían grave. En mi caso no era así”, explicó quien ocupó el cargo de Presidente entre el 1 de enero de 2002 y el 25 de mayo de 2003 y fue sucedido por Néstor Kirchner.

Asimismo, contó al respecto de la postura que dijo haber adoptado en ese momento: “Yo explicaba que si hacíamos las cosas bien, en un año salíamos. Y, realmente, a menos de un año ya teníamos superávit de 16.000 millones de dólares, 3% de inflación, que era muy poco en ese tiempo; y la Argentina a partir de ahí creció hasta 2011, más o menos”.

Respecto al vínculo con el fallecido ex Presidente, señaló: “De la Rúa era muy amigo mío, era un hombre de bien, pero estaba convencido de que se podía seguir con la convertibilidad. Y no se podía más”. Por la convertibilidad, propiciada durante la gestión de Carlos Menem -antecesor de de la Rúa- e ideada por Domingo Cavallo, el valor del peso quedaba atado al del dólar. La relación cambiaria en ese entonces establecía que un peso era igual a un dólar.

“Fue una etapa que no es tan difícil como la pintaban, pero tampoco es tan difícil ahora como la pintan”, creyó el exmandatario, en su análisis a veinte años de los trágicos sucesos.