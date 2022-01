“Quiero demostrar que puedo ser candidato a ganar el Dakar”

Con 26 años, Luciano Benavides no solo se presenta en el Rally Dakar 2022 como uno de los pilotos más jóvenes de la competencia más difícil del planeta, sino que además es uno de los deportistas de élite y esta es su quinta experiencia dakariana.

Al igual que otros competidores, entre ellos su hermano Kevin, sufrió por un error en la navegación en la etapa 1 que lo alejó de los primeros puestos y pese a esto, sigue en la pelea. Tras la primera mitad de la competencia concluida, el menor de los Benavides y piloto de Husqvarna, dialogó desde Arabia Saudita con El Tribuno y dejó en claro cuál es su objetivo.



¿Qué balance hacés de esta primera mitad de competencia?

Me siento muy bien, física y mentalmente. La verdad que es mi quinto Dakar y es el que mejor lo estoy haciendo pese a que puede haber gente que me ve en la posición 17 y no sabe que es en el que peor me está yendo. Sin embargo no refleja lo que vengo haciendo. Es un trabajo muy bueno y sólido el que realizo.

Un error externo te perjudicó, ¿pudiste dar vuelta la página?

Sí, en la primera etapa por el error en el roadbook perdí una hora y 3 minutos y hoy estoy a esa distancia del líder (Sam Sunderland), por lo que estaría peleando los primeros puestos.

Fue un error de la organización y a esto lo quiero aclarar. Está comprobado que la información que daban en el roadbook, si seguías ese rumbo no llegabas nunca al waypoint que había que encontrar. Hubo un error de ellos en la impresión, pero ya está. Fue madurar y luego salir a hacer una carrera totalmente nueva. Es un trago amargo que lo sigo tragando.

Lo que importa es demostrarme que puedo ser un candidato a ganar el Dakar.

¿El balance es que vas de menor a mayor?

Es buenísimo el balance y es de menor a mayor porque me sentí muy bien en estas etapas.

¿Te da tranquilidad compartir el motorhome con tu hermano Kevin?

Compartir con Kevin me deja más tranquilo, porque podés saber cómo está el otro. Se siente más como en casa estar con él y el cabezón Tomás Acedo (asistente).

Se habla de un atentado y una posible salida de Arabia Saudita, ¿cómo está el clima allá?

Al 99% de los pilotos nos haría muy felices que el Dakar se vaya, es muy distinto a Sudamérica y todos extrañamos eso. Sabemos que hubo algo raro, se rumorea algunas cosas pero tratamos de no pensar en un atentado.

¿Cómo notás a este Dakar?

Es un muy rápido, hay muchos pilotos en el medio que se metieron y no están en ritmo, pero el clima los ayudó. Es una competencia más pareja en ese sentido. Agradezco que se haya recortado la etapa de hoy (por ayer), porque era muy peligroso seguir.