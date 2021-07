El marido de Pampita pronosticó un “dólar a $ 400” para después de las elecciones

"Después de las elecciones se viene un ajuste fuerte, sin ninguna duda. No quiero ser fatalista, pero un dólar a 400 mangos puede llegar sin problemas", sostuvo García Moritán

El flamante precandidato a legislador por la Ciudad de Buenos Aires, Roberto García Moritán, conocido por ser el marido de Carolina “Pampita Ardohain, sostuvo que “la Argentina fue domesticada” porque “la gente sigue al líder sin razonar”.

El nuevo político habló este lunes en Las Mañanas de CNN, el programa de María Laura Santillán en CNN Radio, y la otra en Pan y circo, el ciclo de Jonatan Viale en Radio Rivadavia.

Empresario, economista, Máster en finanzas del CEMA y dueño de los restaurantes “La Mar” y “Tanta”, García Moritán también preside la ONG AsociAr, desde mediados de 2019 y en el último tiempo se lo vio participar de varias acciones solidarias junto a la modelo.

Pero el miércoles pasado blanqueó sus aspiraciones de convertirse en político al compartir un evento con Ricardo López Murphy, quien se postulará para diputado nacional por la Ciudad de Republicanos Unidos y enfrentará a María Eugenia Vidal en la interna de Juntos por el Cambio.

En el reportaje con Viale, opinó sobre el dólar libre, que hoy ronda los 180 pesos. “Después de las elecciones se viene un ajuste fuerte, sin ninguna duda. No quiero ser fatalista, pero un dólar a 400 mangos puede llegar sin problemas. El doble de lo que está hoy a fin de año, luego de las elecciones. ¿De dónde salen los bonos, los planes? Todo esto hay que pagarlo. En algún momento el ajuste se va a venir. Por eso hay que hablar de inversión y producción”, aseguró.

García Moritán aseguró que tiene una mirada económica muy similar a la de López Murphy. “Él sueña con una Argentina mucho más integrada al mundo con una incidencia much menor de la política sobre el gasto fiscal. Sueña con reactivación por medio de las pymes, del trabajo, con un país que se ponga de pie. Mi aporte tiene que ver con eso: ser la voz de los pagan sueldos a fin de mes, de los que contratan o los que tuvieron que cerrar sus puertas. Necesitamos gente que ese anime a invertir: nos han castigado mucho. Vengo de una ONG, caminé mucho con la gente estos últimos dos años. Conozco los problemas, no soy un producto de la política”, destacó y remarcó que a las pymes la pandemia les dio un “golpe letal”.

“La razón por la que soy candidato es el agotamiento con el que estamos todos”, aseguró el marido de “Pampita”. Y remarcó: “Llegó el momento de empezar a involucrarnos”.

Para transformar la realidad y conectar con la gente que más lo necesita en estos tiempos de crisis económica y social, García Moritán indicó que “hay que trabajar con los comedores que son los que pivotean entre el afuera y el adentro”.

“Yo siento que hago política hace muchos años, aunque no una política partidaria. En algún momento sé que me voy a meter, no tengo bien claro cuándo. Todo se está dando para que los tiempos se aceleren, pero no quiero apurarlos. Se va a ir dando solo. Hoy no tengo ningún espacio que me referencie demasiado. Yo sueño un partido que tenga la lógica de la educación y trabajo como único incentivo”, había admitido en una entrevista meses atrás. Y finalmente lo hizo.

En la boleta para legisladores porteños estará junto a la abogada Marina Kienast y al abogado Yamil Santoro: “Hay una desconexión total entre lo que la gente necesita y lo que los mandatarios tienen en la cabeza y Cristina es la manifestación para absoluta de estos temas, que habla todo el tiempo de ella”, criticó con dureza a la Vicepresidente.

Y en ese sentido, señaló las consecuencias de seguir a un líder sin tener un pensamiento crítico: “A mayor profundidad de la pobreza, mayor profundidad del fanatismo y mayor profundidad de la complejidad que tenemos que afrontar”.

García Moritán relevó que el trabajo hecho con la ONG “Me di cuenta que lo que pasa en los barrios no es lo que está pasando en el Congreso”, enfatizó el precandidato, quien pide donaciones a las empresas para resolver situaciones concretas que la política aún no pudo.

“Caminamos todos los barrios populares de CABA y te puedo decir dónde no hay cloacas, dónde no hay luz y no puede ser que nadie se contacte con ellos. Todas las políticas parecen atentar con la mirada de la auto organización de las personas”, aseveró.