A golpes y patadas, atacó a un ladrón que intentó robar su negocio

A lo largo de las últimas semanas, este medio se ha hecho eco de los múltiples y numerosos hechos de inseguridad que están aconteciendo a lo largo y ancho de la provincia, donde los malvivientes no paran de proceder son sus artimañas. Esta ola de delitos ha llevado al hartazgo de la gente, en este caso de los propietarios de los comercios quienes ya enfrentan a los ladrones atacándolos para defenderse de sus fechorías.

Esto pasó en calle Balcarce al 70 aproximadamente, en pleno corazón de la ciudad de Salta donde el propietario de un local de ropa quien había sido robado días atrás, recibió la visita nuevamente del mismo ladrón que incluso intentó amenazarlo pero, harto de ser víctima de estos delincuentes, no dudó en defenderse golpeando y pateando al malhechor hasta que llegó la policía, quien volvió a arrestarlo.

“Esta gente es conocida aquí, son rateros conocido del centro”, aseguró el vendedor en diálogo con Somos Salta detallando que estos ladrones entran a los comercios “haciéndose los pobrecitos” y pidiendo la ayuda de la gente. Inclusive que en una oportunidad anterior, él y su mujer supieron ayudarlo con ropa.

No obstante contó que fue la semana pasada cuando el delincuente pechó la puerta del local, una vez que lo cerraron para retirarse, y sustrajo unas prendas. “Yo estaba en el baño y cuando salgo lo encuentro adentro, reviso las cámaras y me doy cuenta que me había robado indumentaria, sacó un jean”, precisó.

“Es una persona que ya tiene antecedentes, tiene 27 años, volvió a mi local cuando tenía una restricción de 200 metros de no acercarse”

“Era sabido que iba a volver, lo esperé y entró de nuevo a robar, tenía un fierro con el que nos amenazó un poco y luego pasó lo que pasó”, explicó el propietario quien se defendió de la amenaza con una pelea dentro del local donde le propinó golpes y patadas al ladrón, reduciéndolo en el piso hasta que llegó la policía quien lo llevó demorado.

Pese al mal sabor de la presencia de los delincuentes, el dueño lamentó que pese al rápido accionar de la policía al llegar al local a detener al ladrón, como así los miembros de civil que patrullan la zona, a estos delincuentes los liberan en cuestión de horas y regresan para seguir robando. “Los llevan a la comisaría, se hace la denuncia pero los fiscales nos perjudican, determinan que hay que soltarlos porque son víctimas”, repudió.

“No voy a dejar que me roben ni en mi local ni en ningún lado”