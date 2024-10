A poco de cerrar septiembre, Caputo sonríe con el precio del dólar, pero hay temor por los próximos 3 meses

Según expertos, el balance mensual representó un respiro para el Central, pero los desafíos que enfrenta la economía en el corto plazo son numerosos.

En la primera rueda de la semana, el dólar blue se vende este lunes a $1.245 en las cuevas del microcentro porteño. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.232; mientras que el dólar MEP opera en $1.207.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) experimentó una leve mejoría en su desempeño durante septiembre, según revelan los últimos datos del mercado cambiario. Esta tendencia positiva, sin embargo, se encuentra condicionada por factores coyunturales y podría revertirse en los próximos meses.

Los expertos consultados coinciden en señalar que la combinación de una mayor liquidación de divisas por parte del sector agropecuario, una demanda de importaciones más moderada de lo esperado y el impacto del blanqueo de capitales fueron claves para sostener las reservas internacionales y reducir la brecha cambiaria.

En particular, el sector agropecuario ha desempeñado un rol fundamental al mantener un ritmo de liquidación de divisas por encima de los niveles habituales para esta época del año, impulsado principalmente por el repunte de los precios internacionales de la soja. Asimismo, la postergación de importaciones por parte de las empresas, ante la expectativa de una reducción del Impuesto PAIS, contribuyó a moderar la demanda de dólares.

Otro factor a tener en cuenta es el impacto del blanqueo de capitales en las reservas internacionales. Si bien el ingreso de divisas por este concepto ha sido significativo, una parte importante de estos fondos se ha mantenido en efectivo en las sucursales bancarias, lo que limita su impacto inmediato en las reservas.

Sin embargo, los analistas advierten que esta mejora en la situación cambiaria podría ser de carácter transitorio. A partir de octubre, se espera un incremento en las importaciones, lo que podría generar una mayor presión sobre las reservas internacionales. Además, el fin de la temporada alta de liquidación del sector agropecuario y la incertidumbre sobre el futuro del tipo de cambio oficial podrían complicar aún más la situación del BCRA.

¿Por qué septiembre fue positivo para el BCRA?

De acuerdo con la consultora Ecolatina, septiembre fue signado por una mejoría en términos cambiarios: con una brecha cambiaria que cerró cercana al 26%, un recorte de 10 puntos porcentuales respecto a los valores de finales de agosto, al tiempo que los contratos de dólar se deslizaron con relativa estabilidad. Asimismo, detallaron que el BCRA finalizó con una leve postura vendedora por u$s 60 millones, por debajo de lo esperado hace un tiempo atrás.

Según los expertos, detrás de ello, fueron varios son los factores que ayudan a explicar estos resultados. Por un lado, el sector agropecuario sostuvo las liquidaciones, totalizando un total de u$s 2.462 millones, con los principales sectores manteniendo una liquidación diaria bien por encima de los u$s 100 millones desde mayo. De esta forma, el resultado neto por cuenta corriente del sector arrojo un total de u$s 1.967 millones, siendo el principal oferente neto de divisas de la economía local.

Por el otro, el déficit de la balanza energética comenzó a achicarse producto de una demanda estacional moderándose. De esta forma, el saldo comercial marcó un rojo de u$s 80 millones (vs u$s 190 millones promedio en jun-jul), deteriorándose hacia los u$s 200 millones si se incluye la cancelación en concepto de intereses y giro de utilidades y dividendos del sector.

«Más allá de ello, la explicación principal se encontró en una demanda de divisas en stand by. Bajo la expectativa de la instrumentación de la baja del Impuesto PAIS hacia septiembre, los importadores tuvieron incentivos a postergar las compras externas a la espera de la reducción. Como resultado, el egreso de divisas por importaciones de bienes exceptuando energía trepó a u$s 4.500 millones (mismo nivel que julio). De todas formas, el aporte de divisas del resto de los sectores marcó un rojo por cuenta corriente de u$s 2.100 millones, el más elevado desde junio de 2023″, indicaron

Puntualmente, precisaron que si bien la demanda de divisas siguió creciente, lo hizo en menor medida como consecuencia de los incentivos que tenían los importadores a esperar que se produzca la baja del Impuesto PAIS. De esta forma, las consecuencias del solapamiento entre esquemas de pagos en cuatro cuotas (may-jul) y dos cuotas (agosto) se suavizó durante el corriente mes.

¿Mejora transitoria en la performance del BCRA?

De acuerdo con Portfolio Personal Inversiones, la demanda privada se mantiene en niveles relativamente bajos, lo que evidenció que continúa primando el efecto de haber postergado importaciones de agosto a septiembre por sobre el solapamiento de cuotas del «nuevo» y «viejo» esquema de pagos.

En tanto, detallaron que la oferta se benefició de una mayor liquidación del agro, que aceleró de u$s93 millones a u$s142 millones en línea con el ritmo de la semana pasada, niveles que son atípicos para esta época del año y estimaron que podría estar vinculado al reciente repunte del precio de la soja.

«El fuerte salto en los depósitos en dólares del sector privado producto del blanqueo no se venía traduciendo en un incremento de igual magnitud de los encajes ni de los préstamos. Los bancos optaban por quedarse el efectivo en sucursales. Para tomar de referencia, los depósitos en dólares del sector privado treparon u$s5.942 millones entre el 15/08 y el 20/09, mientras que los encajes apenas incrementaron u$s153 millones y los préstamos y otros u$s541 millones. En cambio, el efectivo en sucursales escaló u$s4.901 millones en el mismo período. Sin datos oficiales, creemos que los bancos pondrían haber empezado a enviar los dólares al BCRA para encajarlos», indicaron.

Por otro lado, señalaron que el BCRA suele ser vendedor neto en las últimas ruedas de cada mes. Por lo tanto, podría revertir su buena performance de la semana pasada. No obstante, y más allá de lo que suceda en esta semana (por la semana pasada), la dinámica del mercado oficial se volvería más desfavorable para la acumulación de reservas a partir de octubre. Dejará de jugar a favor el efecto de diferimiento de importaciones de agosto a septiembre. En octubre deberán pagarse las primeras cuotas de importaciones postergadas.

El rol del agro y el blanqueo, claves para el Central

Según Ecolatina, durante septiembre (faltan de conocerse los datos de los últimos días), el sector agro totalizó liquidaciones en el MULC cercanas a los u$s 2.250 millones, un promedio diario de u$s 120 millones, el mayor valor desde el pico estacional de mayo. Para dimensionar, medida a precios actuales y computando las liquidaciones volcadas al mercado financiero debido al dólar blend, la liquidación es la más elevada para un mes de septiembre desde al menos 2019 (excluyendo 2022, momento de la primera edición del dólar soja). En menor medida, también detallaron que influyeron durante el mes una mejor balanza energética por cuestiones estacionales y un leve repunte de los préstamos en u$s.

«Traccionado por el buen desempeño del blanqueo, que impulsó un crecimiento de los depósitos en dólares por u$s 7.800 millones sólo en septiembre, el stock de préstamos en dólares creció cerca de u$s 300 millones (24/9 último dato disponible). Justamente, este buen desempeño del blanqueo impulsó a las autoridades a extenderlo hasta finales de octubre. Sumado a ello, prolongar el blanqueo da mayores posibilidades a que el aumento exponencial que vinieron mostrando los depósitos en dólares se traduzca en una mejora sustancial de las reservas», señalaron.

Hasta el momento, precisaron que el grueso del incremento experimentado por los depósitos se mantuvo en efectivo en las sucursales financieras (unos u$s 6.200 millones), bajo la expectativa de un retiro posterior a finales de septiembre (vencimiento previo a la extensión). En contraste, los encajes (que permiten aumentar las reservas brutas y liquidas) habrían aumentado poco más de u$s 1.500 millones, aunque acelerando sobre finales de mes, y los préstamos en dólares u$s 800 millones (aumentan las reservas netas vía liquidación en MULC).

No obstante, alertaron que el crecimiento de los préstamos en u$s dependerá en gran medida de mantener las expectativas de devaluación a raya y, adherido a ello, el recorrido para el desmantelamiento de los controles cambiarios. En este sentido, los potenciales beneficios para el sistema financiero del ingreso de u$s vía blanqueo difícilmente se destraben en su totalidad hasta que no haya un horizonte más claro en cuanto a la flexibilización del CEPO.

«Justamente, la incógnita se centra en si el Gobierno podrá salir de los controles cambiarios evitando un salto disruptivo del tipo de cambio oficial al lograr una convergencia «desde arriba» de las variables nominales. En lo que resta de 2024, el panorama en el MULC luce poco alentador a raíz de una demanda creciente de divisas que se solapará con una temporada alta de la liquidación llegando a su fin, lo que pondrá a prueba al esquema actual una vez el agro deje de aportar u$s para recomponer reservas y contener la brecha», concluyeron.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se ubica en $1245 para la venta y a $1225 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.232; mientras que el dólar MEP opera en $1.207.

Cuál es el precio del dólar oficial

La cotización del dólar minorista del Banco Nación arranca a $990.

El dólar mayorista se negocia a un promedio de $970.

Por su parte, el dólar solidario y dólar tarjeta se ubican en $1.584.

La brecha cambiaria

Por último, la brecha cambiaria entre el dólar mayorista y los diferentes tipos de cambio, se encuentra de la siguiente manera:

• Blue: 27%

• CCL: 27%

• MEP: 24%