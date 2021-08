“A priori, no me suena”: Larreta se baja del pedido de juicio político contra el Presidente

El jefe de Gobierno porteño aclaró que no apoyaría la intención de un sector de la oposición de avanzar con un juicio político contra el Presidente por los festejos que llevó adelante en plena cuarentena social y obligatoria en la Quinta de Olivos Con un vaivén retórico poco característico de sus discursos, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, desestimó realizar un juicio político contra el presidente, Alberto Fernández, pordurante la cuarentena social obligatoria que él mismo había impuesto y pedía respetar.

Larreta se refirió esta mañana al pedido de juicio político impulsado por la oposición tras las fotos que comprobaron un festejo en la quinta de Olivos.

Al respecto, dialogó con Radio Urbana y reflexionó: “Eso hay que estudiarlo más, no tengo el detalle de los causales del juicio político. A priori no parecería, pero también es cierto que tenemos que cumplir las normas, es un tema para que los juristas lo estudien más en profundidad. A priori a mí no me suena, pero las cosas no son lo que a mí me suenan o no, es lo que dice la ley”, declaró en diálogo con Urbana Play.