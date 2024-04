A qué valor se pueden unificar el dólar oficial y el paralelo si se levanta el cepo, según expertos

El oficial se acerca al paralelo y lleva a preguntarse qué tan cerca estamos de una eventual unificación. ¿Se puede mantener la devaluación del 2% mensual?

Desde que el Gobierno de Javier Milei devaluó, a mediados de diciembre, la diferencia entre el dólar oficial y el financiero (brecha cambiaria) cayó de más de 200% -en noviembre- a cerca del 20%, en abril.

Este resultado se produjo pese a la elevada inflación que siguió a la devaluación y hoy casi nadie apuesta que la brecha se agrande, sino que la pregunta que surge es si las cotizaciones libres y oficiales se igualarán dentro de poco tiempo y a qué valor del dólar.

En estos primeros meses de 2024, el cierre de ese diferencial se produjo por un incremento del tipo de cambio oficial y una reducción del dólar contado con liquidación (CCL). Más allá de que, pese a lo que pensaba el mercado a principios de año, el gobierno pudo mantener la depreciación del dólar mayorista oficial (crawling peg) al 2% mensual.

¿Podrá seguir este proceso hasta que ambas cotizaciones se igualen? La opinión de los economistas no es unánime.

El camino del dólar que trazó el Gobierno

Con un dólar oficial mayorista en casi $880 y un CCL en $1.080, esos $200 de diferencia podrían reducirse por una suba del primero o una baja del segundo.

Si el Banco Central mantiene durante todo el año la pauta trazada por el ministro de Economía, del 2% de suba mensual, en diciembre, el tipo de cambio oficial mayorista llegaría a $1.025 y el minorista a $1.075.

Consultoras privadas y analistas, estiman que el dólar costaría entre 1.300 y 1.400 pesos a fin de año.

Es un valor bastante inferior al previsto hoy por el mercado. El contrato del Rofex a diciembre es de $1.259, mientras que el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), realizado antes de conocerse la inflación de marzo, estimó una mediana de $1.438.

Días atrás, el exministro de Economía Domingo Cavallo apuntó a un valor de $1.300 si se liberara totalmente el cepo cambiario, eliminando todas las restricciones y dejando un mercado único y libre. Además, recomendó al Gobierno acelerar el crawling peg para que el dólar oficial converja a ese valor.

¿Pueden bajar más los dólares libres?

Sin embargo, otros economistas difieren de esta visión. Y, lejos de las advertencias que otros hacen sobre un tipo de cambio apreciado que no se podrá mantener, sostienen que el dólar va a tender a bajar.

«Suponiendo que sacamos el cepo, con reformas estructurales por ley, el tipo de cambio va a caer más, porque los capitales van a empezar a volver», remarca Gustavo Reyes, economista jefe del Ieral de la Fundación Mediterránea.

Fernando Marengo, actual director de Blacktoro Global Investments (que trabajó mucho tiempo con el economista Ricardo Arriazu), coincide en que en una economía que tiende a normalizarse «el dólar tiende a bajar».

Ambos remarcan que, si bien Argentina puede estar encareciéndose en dólares, devaluar no es la solución sino un problema porque tarde o temprano se traslada a precios, esa competitividad se pierde y se vuelve al inicio. «Argentina está cara, pero no por el tipo de cambio sino por problemas de costos estructurales», dice Marengo. «Para mantener la competitividad hay que empezar a sacar impuestos, si no», acota Reyes.

Debido a que las familias y pymes se desprenden de sus dólares para paliar al ajuste, el precio de la divisa se mantiene.

¿Seguir o no con la devaluación del 2% mensual?

Tanto el Ieral como Blacktoro proyectaron la inflación suponiendo que se mantiene el ritmo de depreciación del 2% y obtuvieron una suba de precios inferior al 5% a mediados de año, convergiendo a un nivel inflacionario del 2% en el último trimestre.

Con este supuesto, diciembre terminaría con un dólar apenas por encima de los $1.000.

¿Es posible mantener el 2% mensual? «Hay una posibilidad de mantener la regla del 2%, siempre y cuando se pueda mantener la política monetaria, cambiaria, fiscal, y contener los dos riesgos, el político y el social», advierte el investigador del Ieral.

Fuente: Ieral de la Fundación Mediterránea.

Para Marengo, «es clave que la expansión del crédito interno neto (emisión neta de dinero por parte del Banco Central) sea nula o negativa. No tienen que sobrar los pesos; si no hay pesos, no hay con qué comprar dólares. Y, si alguien quiere pesos, le vende dólares BCRA y se emite contra acumulación de reservas; o los vende al CCL y baja la brecha».

Reyes remarca que la caída de la brecha y la acumulación de reservas se debe, justamente a esa escasez de pesos (todo lo contrario de lo que sucedía en 2023): «El Gobierno empezó a sacar pesos de la economía, uno por la parte fiscal y otra para cancelar deuda con el BCRA, además del Bopreal. Transformó el excedente de pesos a faltante de pesos».

¿El dólar está demasiado caro?

De todos modos, señala que «es muy difícil decir a qué dólar se va a unificar, pero la cotización ha caído. Si hoy liberalizan o sacan el cepo, la brecha es muy cortita. No quiere decir que sea fácil sacar el cepo».

«Con el crawling al 2% y el ingreso de dólares del agro y la energía, la unificación del tipo de cambio se podría dar por la dinámica de falta de pesos hacia mitad de año en torno a $930 o $940. A partir de ahí, los dos siguen al 2%, no es necesario un salto cambiario. Y el Banco Central debería ir ya flexibilizando las restricciones», señala Marengo.

Aunque este tipo de cambio puede parecer bajo, el Ieral hizo una comparación con otros momentos en los cuales la economía tenía un mercado libre y no lo es tanto: «Siguiendo con el 2% y la inflación convergiendo, diciembre terminaría con un dólar minorista de $825 (a precios de hoy). Cuando (Mauricio) Macri sacó el cepo, esos $13 equivalen a $811 de hoy. Pero, hoy los precios internacionales están un 7% arriba, así que la situación es mejor».

Comparación del tipo de cambio real

Fuente: Ieral de la Fundación Mediterránea.

Fuente: Ieral de la Fundación Mediterránea.

Los riesgos de mantener la escasez de pesos

«El mercado de cambios seguirá aguantando los valores actuales de CCL, MEP y blue solamente si continúa el apretón de ingresos sobre las familias y micropymes que necesitan desprenderse de dólares atesorados, más empresas que no pueden girar libremente divisas al exterior», advierte Diego Dequino, presidente del Centro de Estudios en Economía, Sociedad y Tecnología (Ceesyt) y exdirector del Banco Nación.

El economista agrega que esto «tiene un límite temporal, difícil de predecir, pero se podría estimar que, hasta septiembre, aguanten los stocks de dólares atesorados para liquidar y el stand by de empresas para girar dividendos».

En este sentido, Dequino comentó que «no es descabellado imaginar una corrección del orden del 20% o 30% en el valor de los dólares de libre acceso (CCL, MEP y blue) en las próximas dos semanas» y que «no sería malo si ello va ligado a un cambio en la pauta de devaluación del dólar oficial (crawling peg)».

«No se sabe cuál será la cotización que tendrá el mercado si decide unificarse el tipo de cambio. Lo mejor medir esta cuestión mediante ensayo y error para ver cuál es la reacción, liberando paulatinamente el cepo», dice Gisela Veritier, economista titular del Icda, la escuela de negocios de la Universidad Católica de Córdoba.

«Una alternativa, sería liberar los cepos en los dólares financieros. Estos podrían dar una referencia del dólar que podría tener el mercado como así también observar cómo se ajustaría la oferta y la demanda de divisas para a partir de allí evaluar los próximos pasos a seguir», profundiza.

Para Dequino, la cotización a la cual ocurra la remoción del cepo cambiario dependerá de qué manera se lleva a cabo. «Si se unifica completo el mercado de cambios es probable que el dólar a valor de hoy se ubique en torno a los $1.250. Pero si la remoción del cepo es parcial, con un dólar comercial para comercio exterior y un dólar financiero de acceso masivo, es probable que el mercado comercial se ubique en un valor cercano al CCL actual ($1.050) mientras que el dólar del mercado financiero busque establecerse en valores cercanos a los $1.400-$1.500″.