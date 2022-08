A un mes de oficializar su relación, Luis Naidenoff y Carolina Losada anunciaron su casamiento en TN

Confirmaron la noticia en “W, Ver y Rever” por TN. La senadora nacional por Santa Fe se separó a fines de 2021 y comenzó una nueva relación con el presidente de bloque.

Los legisladores de Juntos por el Cambio, Carolina Losada y Luis Naidenoff, contaron que se van a casar en “W, Ver y Rever”, por TN. La pareja, que lleva junta hace unos meses, finalmente confirmaron que darán un próximo paso en su relación y pasarán por el altar.

“Estábamos hablando y me dijo que se quería casar. ‘Ah, bueno’, le dije yo. ‘¿Vos también te querés casar?’, me preguntó. Y le contesté que no me estaba preguntando a mí. ‘¿No te tenés que arrodillar para eso?’, le dije. Y él se rió, se arrodilló y me propuso casamiento. Claro que le dije que sí”, le dijo Losada a Nicolás Wiñazki sobre la propuesta.

Ambos le confirmaron la noticia a Nicolás Wiñazki en su programa. (Foto: captura de pantalla TN)

En cuanto su historia de amor, indicaron que “se dio como se dan las cosas, naturalmente. Como cualquier persona que se enamora”. “Estamos bien, muy felices”, comentó el senador.

A su vez, agregó: “Creo que la situación es tan compleja que tampoco queremos mezclar y confundir un sentimiento muy sano y muy lindo para nosotros con algún tipo de especulación cuando la gente está tan golpeada. El mensaje quizás sea que hay que vivir con intensidad. Se siente de corazón y cuidamos este espacio”.

“Tenemos fecha”, indicó el senador, aunque optó por no dar precisiones sobre cuándo será la celebración.

Cuándo comenzó la relación entre Luis Naidenoff y Carolina Losada

El flechazo entre ambos senadores no fue inmediato. Dentro del entorno de los legisladores radicales afirman que Luis Naidenoff fue uno de los políticos que se mostró predispuesto a ayudar a Carolina Losada y a brindarle apoyo del partido ante su reciente arribo a la política.

Al mismo tiempo, la también exmodelo recibió infinidad de elogios sobre la calidez humana de su par en el Congreso. Una serie de virtudes que los habría acercado y enamorado. Recién en julio ambos confirmaron su relación, cuando se mostraron juntos por primera vez en la exposición Rural de Palermo.

La senadora por la provincia de Santa Fe se separó en diciembre, después de 17 años de estar en pareja. En tanto que el legislador formoseño enviudó en 2018 tras un trágico accidente doméstico en el que también murió su hijo adolescente.