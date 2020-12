Aborto: piden la renuncia de Ginés González García tras una polémica intervención

El ministro de Salud negó que “haya dos vidas como dicen algunos”. Sus expresiones generaron una denuncia por parte del legislador Francisco Sánchez

Este martes se desarrolló la primera jornada del tratamiento en plenario de comisiones del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que fue enviado al Congreso por parte del presidente de la Nación, Alberto Fernández.

Durante su intervención, el ministro de Salud, Ginés González García, negó que “haya dos vidas como dicen algunos”. Sus expresiones generaron una denuncia por parte del legislador Francisco Sánchez.

González García expuso en un plenario de las comisiones de Legislación General, de Salud, de Legislación Penal y de Mujeres y Diversidad. En general, los funcionarios que participaron remarcaron que se trata de una política de salud pública que requiere que la práctica del aborto salga de la clandestinidad para poder evitar muertes de mujeres que se someten a intervenciones inseguras.

Al responder a las preguntas de los miembros de la comisión, el titular de la cartera de Salud esgrimió: “La vida nunca se inicia en el tiempo remoto. No se olviden que hay religiones que prohíben la masturbación masculina porque se considera que pierden vida. Eso no es lo que se tramita en este tipo de leyes. Lo que el mundo resuelve es la idea de cuándo es persona”.

El funcionario prosiguió: “Tiene un óvulo y un espermatozoide, obviamente siempre hay vida, pero reitero no es eso de lo que se trata de vida. Acá no hay dos vidas como dicen algunos, acá claramente es una sola vida y lo otro es un fenómeno. No está bien correctamente utilizado. Si no fuera así, estaríamos ante el mayor genocidiio universal que es el que hace más de la mitad del mundo civilizado”.

Tras estas expresiones, el diputado de Neuquén Francisco Sánchez difundió un escrito en el que solicitó que González García dé un paso al costado. “Negó la existencia de la vida humana desde el momento de la concepción. Es decir, negó la evidencia científica y los tratados internacionales a los que la Argentina adhiere”, argumentó el legislador, quien consideró una negación “aberrante”.