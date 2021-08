“Acá la plata no rinde”: senegaleses piensan volver a su país por la crisis en la Argentina

La situación económica y social que se vive ha llevado a muchos a tomar la decisión de emigrar, por lo general, a Europa o los Estados Unidos

Durante los últimos años, varios argentinos prueban suerte en otros países como aventura. La crisis económica actual agravada por la pandemia del coronavirus aumentó el número de personas que emigraron del territorio en busca de un futuro mejor.

De todas formas, no todos los casos son iguales. Quienes tampoco ven con malos ojos dejar el país son los inmigrantes.

En Mar del Plata, Mohammed, un comerciante senegalés de 29 años de edad contó cómo es la vida del inmigrante en nuestro país.

“Acá hay gente buena y mala, como en todos lados. Más de una vez nos pasó que nos trataran mal: ‘Andate a tu país’, me acuerdo que me han llegado a decir, pero la verdad no nos importa. Suelen pasar esas situaciones. Nos quedamos con toda la gente buena y todos los amigos que hicimos acá”, afirma el joven.

Sin embargo, la Argentina se presenta como una gran opción para recibir migrantes: “Por suerte acá nunca tuve problema con la policía, en Argentina tengo un permiso de residencia provisorio. Algunos de mis compañeros pudieron legalizarlo en 2012, yo llegué después. Pero lo bueno de Argentina es que, aunque no seas legal, no te persiguen por eso”, indicó en declaraciones al diario digital Ahora Mar del Plata.

Durante la conversación, el protagonista admitió que tiene ganas de regresar a Senegal por la crisis que atraviesa nuestro país.

“La situación económica en Argentina es tan difícil que estamos pensando en volver a Senegal, porque allá la economía está mejor, se vive mucho mejor. Acá la plata no sirve, no rinde, los costos de vida son muy altos, entre el alquiler y los impuestos ya no alcanza para nada, hasta mi familia en Senegal a veces tiene que enviarme dinero para ayudarme. Yo siempre pienso en el futuro. Aquí no hay futuro. Ni bien pueda vender el fondo de comercio nos vamos a volver para Senegal”, lanzó.