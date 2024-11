Acciones argentinas marcan récord histórico en dólares: dónde están las oportunidades de inversión

El S&P Merval llegó al máximo nominal de u$s1800 que alcanzó en el año 2018. Los operadores señalan cuáles son las acciones con mayor potencial

El optimismo de los inversores respecto a los activos financieros argentinos sigue firme. Así lo reflejan, entre otros, las acciones de las empresas locales, cuyas valuaciones ya rozan los máximos históricos nominales que alcanzaron en el año 2018 y los operadores del mercado afirman que aún hay lugar para que sigan subiendo, aunque advierten cautela.

El índice S&P Merval, que agrupa a las principales empresas que operan en la bolsa local, superó ayer los 1800 dólares. Esa marca es representativa para el mercado porque se trata del máximo histórico del índice, al cual llegó en 2018, bajo la administración del ex presidente Mauricio Macri.

A pesar de ello, el índice referente de las acciones locales aún no ha alcanzado el récord en términos reales. Por la inflación acumulada en Estados Unidos durante este período, ese máximo histórico que alcanzó en 2018, a valores de hoy, representa entre 2200 y 2300 dólares, por lo que aún está aproximadamente 25% abajo.

Los especialistas afirman que, debido a las condiciones de la macroeconomía local, el estado actual de las empresas y las expectativas positivas de los inversores del mercado bursátil, en el mediano y largo plazo las acciones argentinas deberían continuar con la tendencia alcista, más allá de posibles tomas de ganancias en el corto plazo.

Perspectivas positivas para las acciones argentinas

«Los fundamentos para que el índice de acciones locales se encamine a los máximos registrados durante la administración de Mauricio Macri, que es de u$s2200 puntos medido al dólar contado con liquidación y ajustado por inflación acumulada en Estados Unidos, están dados», afirma el equipo de research de IEB.

El bróker de bolsa sostiene que las tres variables que habitualmente monitorea han tenido una evolución positiva en las últimas semanas. Especialmente, después de las elecciones en Estados Unidos. Una de ellas el avance de los títulos de deuda soberana en dólares, que han llevado al riesgo país a caer por debajo de los 800 puntos básicos, el nivel más bajo desde julio de 2019.

Además, de acuerdo con el análisis, si se observa el contexto internacional, el triunfo electoral de Donald Trump impulsó fuertemente a las acciones de las empresas que operan en Wall Street. El efecto «se derramó» sobre los demás mercados bursátiles y la Argentina no estuvo exenta de ello.

A la vez, destaca noticias positivas que ayudan a impulsar la demanda de acciones locales, como grandes compras de reservas por parte del Banco Central, caída del riesgo país, desaceleración en los niveles de inflación, repunte de la actividad económica y recuperación en la imagen del presidente Javier Milei en las encuestas.

«Los fundamentos de la macroeconomía del país y de los tres sectores principales de las empresas que cotizan en la bolsa local (bancos, energía y servicios públicos) hoy están mejor que cuando se alcanzó el récord de 2018. Por lo tanto, aquel récord no debería ser un techo ahora», resaltan los analistas de Clave Bursátil en diálogo coniProfesional.

Por su parte, el asesor financiero José Bano advierte que hay que tener cautela. Aclara que esto no implica que no hay que entrar, sino que debe hacerse con precaución. Esto se debe a que entre más altos son los precios de los activos hay más riesgo porque queda menos margen para seguir subiendo y en cualquier momento pueden llegar las correcciones.

«Cuanto más alto se haya comprado el activo financiero, mayor es el ajuste que vamos a ver cuando lo haya. Entonces, a estos niveles ya hay que ser muy cautelosos. A estos precios, para mí, es más momento de ir de a poquito desarmando las posiciones sobre estos papeles, en lugar de estar aumentándolas», sostiene Bano.

Inversiones: las acciones argentinas que pueden subir más

El analista financiero Gustavo Ber estima que las acciones de empresas relacionadas con los sectores bancario y energético deberían seguir siendo los de mayor potencial alcista. Pero advierte que, luego de las fuertes ganancias que acumularon durante los últimos meses, a partir de ahora los precios de estos papeles deberían desacelerar el avance.

«El sector de energía sigue siendo uno de los principales a nivel local y acá se destacan las acciones de YPF, que aún le falta bastante para volver a sus máximos anteriores, por lo que me parece una buena alternativa. Los de Pampa Energía ya no tanto porque después de todo lo que ha subido no se sabe si le queda mucho más para subir», comenta Bano.

En diálogo con iProfesional, Bano señala que dentro del sector energético otra buena alternativa es Central Puerto, debido al fuerte crecimiento que ha tenido la compañía en los últimos años, por lo que considera que debería valer más. A la vez, destaca a los papeles de MetroGas, que también cotiza en el panel líder de acciones del Merval.

«Por fuera de energía, me gusta Cresud. Es una empresa complicada para operar porque es un holding muy grande. A Cresud uno la relaciona con campo, pero también es dueña de Irsa. Entonces, no sólo es campo, sino que también tiene todo lo de Irsa, que tiene negocios en Israel, torres en Estados Unidos, hoteles, el Banco Hipotecario y otros negocios más. Es un mega holding que tiene de todo», agrega.

En ese sentido, resalta que es difícil tener una conclusión clara sobre esa compañía porque muchas veces sucede algo que a una parte del grupo empresarial le beneficia, pero a otra parte le perjudica. Por lo tanto, afirma que implica una situación muy complicada al momento de analizar.

«De todos modos, cuando uno ve su evaluación contra el precio del libro (cuánto valen los campos que tiene, cuánto valen las propiedades que tiene, etc.), la empresa tendría que valer bastante más que esto porque está apenas empatando el valor del libro. Falta toda la plusvalía que genera la empresa, por lo cual se percibe que es una acción interesante», sostiene Bano.