Acusan al príncipe de Arabia Saudita de hackear el celular del creador de Amazon

22 de enero de 2020 19:07

Ser el hombre más rico del mundo no le evitó a Jeff Bezos la incomodidad de que le hackearan el celular en 2018. Casi dos años más tarde, los investigadores del caso determinaron que el responsable del ataque cibernético reside en Arabia Saudita: de hecho, podría ser el próximo rey de ese país.

El principal sospechoso por el hackeo a Bezos es el príncipe de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, heredero de la corona, informaron fuentes de la investigación al sitio británico The Guardian.

Bezos, que además de ser el creador de Amazon tiene acciones en The Washington Post, habría sido blanco del ataque cinco meses antes del asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, que trabajaba para ese diario estadounidense.

Khashoggi era un periodista crítico de la familia real de Arabia Saudita

Desde la embajada de Arabia Saudita en Washington afirmaron en Twitter que «los informes recientes de los medios que sugieren que el Reino está detrás de un hackeo del teléfono del Sr. Jeff Bezos son absurdos«.

En el mismo mensaje se pidió «una investigación sobre estas acusaciones» para poder «esclarecer los hechos».

De acuerdo con las fuentes citadas por The Guardian, es «altamente probable» que Bin Salman le haya mandado a Bezos por Whatsapp un archivo con software malicioso que le abrió la puerta a la inteligencia saudí.

Recent media reports that suggest the Kingdom is behind a hacking of Mr. Jeff Bezos' phone are absurd. We call for an investigation on these claims so that we can have all the facts out.