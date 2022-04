Adelanto de fórmula 2023: “Capitanich como presidente y Wado de Pedro como gobernador”

El dirigente peronista Francisco Durañona opinó sobre la actualidad del Frente de Todos y los posibles candidatos de cara a la carrera electoral del próximo año.

El senador por el Frente de Todos y dirigente histórico del peronismo bonaerense, Francisco “Paco” Durañona, se sumó a la feroz interna dentro de la coalición gobernante, destacando que el mejor escenario de cara al 2023 seria “sin Cristina, Kicillof, ni Alberto”, como cabezas de listas, ya que según su criterio, es necesario “iniciar un nuevo ciclo en la Argentina que dure 20 o 30 años”.

En esa línea, el referente sostuvo que “es momento de una sorpresa” y pateo el tablero proponiendo a Jorge Capitanich como posible candidato a Presidente, “Me parece que es momento de alguien joven, hace mucho tengo mi apuesta en el “Coqui” Capitanich”.

Además, agregó que Eduardo “Wado” de Pedro, “sería un excelente candidato a gobernador de Buenos Aires”, dejando así, conformada una posible fórmula electoral para el 2023.

Del mismo modo, comentó que “se necesita un cambio generacional en las PASO”, pidiendo que se incorporen más dirigentes del interior en las formulas, “no podemos seguir con modelos porteños céntricos, hay que discutir propuestas”.

A pesar de pedir un cambio generacional, el Senador no se animó a descartar a Sergio Massa de las listas, “Sergio tiene que estar ahí”, resaltó.

Al ser consultado por la figura de la Vicepresidenta, el ex intendente de San Antonio de Areco aclaró: “Creo que Cristina no tiene que ser candidata a presidenta. No podemos de nuevo cargarle todo ese peso a ella, que ha dado todo por la Argentina en dos periodos”, agregando que no cree que “esté en su voluntad” volver a ocupar la presidencia.

Sin embargo, reconoció que la figura de la actual titular del Senado, puede inclinar la balanza en cuanto a candidatos y cabezas de lista, descartando su desvinculación total de la carrera electoral.