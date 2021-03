Adelanto de Primer tiempo, el libro de Mauricio Macri: a quién le agradece y el «no pagues el aguinaldo» para Vidal

En la lista de agradecimientos de «Primer tiempo», el ex presidente Mauricio Macri nombra a un hombre muy cercano que está denunciado por espionaje ilegal.

El ex presidente Mauricio Macri presentará hoy a las 18 su libro «Primer Tiempo» en un acto en el barrio de Palermo con la presencia de los principales referentes de Juntos por el Cambio, en un evento que será transmitido por redes sociales.

minutouno.com accedió a dos adelantos de la publicación. La curiosa página de agradecimientos y el primer capítulo. Entre los agradeciemientos están su psicólogo (Jorge Ahumada), el publicista Fernando Marín -quien en su presidencia estuvo a cargo del Fútbol para Todos hasta privatizar las transmisiones-, Ana Moschini -su niñera a quien menciona como su segunda madre-, Julieta Herrero y Nicolás Ginbatti -ex miembros de la Dirección de Discurso durante su presidencia- y Darío Nieto, el secretario privado que está involucrado en la causa por espionaje ilegal. También menciona a Juliana Awada y «a mis hijos», sin nombrarlos.

AGUINALDO ESCALONADO

En el capítulo «Contar la herencia», Mauricio Macri revela que le propuso a María Eugenia Vidal que no pagara los aguinaldos de los estatales de la Provincia. «Cuando María Eugenia Vidal asumió en la provincia, se dio cuenta de que en la caja no había fondos ni para pagar el aguinaldo o los sueldos de diciembre. Y vino a pedirme que la ayude. La única solución posible, dado que la Nación tampoco tenía plata de sobra, era pedirle al Banco Central que emitiera los pesos necesarios para que la provincia les paga ra a sus empleados», señala.

«Le propuse un camino alternativo. «Pensemos si no sería bueno que no pagues el aguinaldo, así queda claro el desastre que te dejó Scioli», le dije. «Proponé pagarlo escalonadamente, a lo largo de varios meses, a medida que se van recuperando los números de la provincia». Reconocí que era una medida difícil, que iba a generar resistencia y que probablemente era injusta con los empleados de la provincia, que no tenían la culpa de la irresponsabilidad de Scioli. «Pero te puede servir para marcar claramente este desastre», insistí», detalla el ex mandatario.

Además, agrega que la ex gobernadora de la Provincia no estaba convencida en asumir el cargo «porque había sido candidata por un pedido personal mío». Macri sentencia que Vidal aceptó la decisión de abonar el sueldo anual complementario por «la lealtad incondicional que siempre tuve con ella».