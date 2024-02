Advierten bajas de matrículas en colegios privados por la suba de cuotas

A un mes del inicio de clases, Pablo Pereyra, presidente de la Asociación de Establecimientos Educativos Privados de Salta (AEPSA), comentó que, por aumento de las cuotas, ya se registran bajas de matrículas en colegios privados.

Con respecto a la eliminación de la obligación de informar los aumentos de cuota a la Secretaría de Comercio de la Nación, sostuvo que «los valores van de las manos de las paritarias, entonces las familias siempre estaban en conocimiento de que cuando subían los sueldos de los docentes, tenían que hacer un retoque de las cuotas”. “Eso era una normativa que estaba implícita».

Luz verde a los colegios privados para fijar el precio de las cuotas sin límites

Asimismo, indicó que los colegios están muy retrasados con el aumento de cuotas por varios motivos, incluyendo entre ellos la falta de continuidad del mínimo aporte estatal que habían logrado conseguir meses atrás. El mismo era un 15%.

«Hace cuatro meses que no tenemos novedades y en el sector nuestro, de los colegios no subvencionados laicos, está delicadísima la situación. Y ahora con estos nuevos incrementos salariales que se dan para enero, febrero y marzo, para nosotros es realmente algo imposible sostener, porque de enero y febrero no cobramos cuota», remarcó.

Para finalizar, comentó en Nuevo Diario que el año pasado debieron abrir las instituciones antes para poder recaudar cierto dinero a fin de cumplir con los salarios.