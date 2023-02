Advierten que la carne puede subir otro 40% en el corto plazo

«Estuvo muy barata en 2022. El índice de precios al consumidor fue del 94,8% en 2022 y la carne aumentó 42% en el año», dicen desde el sector

El presidente de la Cámara de la Industria y Comercio de la Carne (CICCRA), Miguel Schiariti, anticipó que espera que la carne todavía tenga aumentos en torno al 40% en los próximos meses, defendió que durante 2022 estuvo muy atrasado su precio y criticó las medidas de asistencia anunciadas por el Gobierno.

«Estuvo muy barata en 2022. Si analizamos la inflación, el índice de precios al consumidor fue del 94,8% en 2022 y la carne aumentó 42% en el año, el atraso es muy grande», señaló en diálogo con AM750.

«La carne aumentó y yo diría que va a aumentar mas del 15 o 20%, porque los precios en los mercados subieron alrededor del 40% y eso lentamente se va a ir trasladando al mostrador en los próximos meses», anticipó.

Sobre los motivos del aumento, destacó el rol de la sequía aunque señaló que hubo un aumento de la oferta: «Hay una sequía muy importante, esto hizo que el productor que se quedaba sin pasto pusiera los animales en un corral, en un feedlot, se alimentan con maíz y un concentrado proteico y el animal engorda en la mitad del tiempo que con el pasto y se adelantaron ventas. Se aumentó la faena mas del 25%. En el 2021 se faenaron 47 mil cabezas y en el 2022 fue de 1.200.000″.

Respecto del precio internacional, subrayó los atrasos en el segundo semestre por el cierre de actividades en China: «Ha habido caídas muy fuertes de precios. El primer semestre del año fue muy bueno en precios en el exterior, pero en el segundo semestre el Covid-19 hizo que China cerrara muchas actividades y en ese momento los precios cayeron 30 o 35%. También cayeron en Europa».

Retrucó la idea de que en comparación con los precios internacionales la carne se estuviera pagando cara en el mercado interno y negó que la suba de precios locales estuviera vinculada a la exportación: «Hay una cosa que el ideario popular tiene confundido que es que la carne aumenta porque se exporta y en realidad exportamos entre el 25 y 27% de lo que producimos en Argentina. Donde más se consume de lo que producimos es en el mercado interno. Siempre está bien abastecido».

«Que pagamos carne a precio internacional es una tontera que repite Alberto Fernández», disparó contra el presidente y agregó: «Él sabe que no es cierto y lo dice para intentar hacer enojar a los ganaderos y los industriales de la carne. Nosotros pagamos la carne un tercio de lo que cuesta en Europa».

Señaló además que son los consumidores los que convalidan o no el precio.

Sobre las medidas que anunciaría el ministro de Economía, Sergio Massa, para contener el precios y las anunciadas para asistir a los productores afectados por la sequía, opinó: «No se tiene en cuenta las necesidades del campo, no se toman medidas. Una de las medidas para el campo es diferir el anticipo del pago de ganancias. Los argentinos que producen pagan un anticipo de ganancias, pagan este año parte de las ganancias que tendría que pagar el año que viene. Ni siquiera lo suspendieron para gente que está fundida, lo difirieron. Con el desastre que es la sequía en mas de 50% del país, hicieron emergencia agropecuaria y no desastre agropecuario. La emergencia difiere el pago, el desastre anula el pago de impuestos. Es un Gobierno que abre la caja nada mas que para cobrar, no para apoyar a un sector en dificultades».