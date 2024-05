AFIP tiene herramientas para controlar las operaciones en efectivo y no solo con Mercado Pago o tarjeta

Vender en efectivo y no aceptar pagos con tarjeta, no libera de controles de la AFIP que vigila a los comerciantes con agentes en los locales de venta

Muchas veces se piensa que manejar efectivo y no aceptar pagos con tarjeta puede evitar el control de AFIP, pero esto no es así, ya que por el método Punto Fijo, el organismo también detecta la evasión no bancarizada.

Incluso si se maneja todo en efectivo, no se evita estar sujeto a investigación de AFIP, a menos que no haya actividad económica registrada, enfatiza Agustín S. Sosa, CEO de Tributo Simple.

El método Punto Fijo consiste en que agentes de la AFIP se presentan en locales de los contribuyentes y corrobora los movimientos de clientes en comparación a la facturación declarada o directamente no declarada, explica.

En cuanto a los movimientos en las billeteras están sujetos a controles de la AFIP y por lavado de dinero, y en tal sentido, las operaciones con Mercado Pago pueden sufrir retenciones o percepciones impositivas.

Qué controla la AFIP en tarjetas o Mercado Pago

Los bancos y billeteras virtuales deben informar a AFIP sobre movimientos financieros que superen ciertos montos, aunque estos límites están desactualizados. Por ejemplo, los bancos y billeteras deben informar movimientos a partir de $200.000 mensuales, y $120.000 por consumos con tarjetas de débito, indica Sosa.

Aunque ni los responsables inscriptos ni los monotributistas deben realizar una declaración jurada a AFIP por estos movimientos, es crucial poder justificarlos, afirma.

La AFIP no toma medidas inmediatas ante transferencias que superen estos montos, pero podría iniciar una fiscalización si detecta inconsistencias entre los movimientos informados y las declaraciones impositivas, advierte.

La AFIP controla las operaciones en efectivo y no solo con Mercado Pago o tarjeta

En caso de recibir transferencias de familiares o amigos, es necesario justificar que no están relacionadas con actividad económica si AFIP realiza una fiscalización, señala.

En resumen, todos los movimientos financieros requieren justificación ante la AFIP, y aunque deberían actualizarse los montos, hasta la fecha no ha ocurrido, considera.

Qué otras consecuencias tiene operar con bancos y billeteras

Para evitar el lavado de dinero, las billeteras virtuales deben informar los movimientos de cada usuario a la Unidad de Información Financiera (UIF), manifiesta Sosa.

En caso de recibir grandes sumas de dinero, las compañías suelen solicitar que para poder continuar utilizando sus plataformas se justifique el origen de fondos. En caso de no tener documentación respaldatoria es probable que bloqueen la cuenta, remarca.

Además, Mercado Pago, es agente de recaudación, por tanto, es posible que se apliquen retenciones de impuestos nacionales (IVA y Ganancias) y/o provinciales (Ingresos Brutos). Dependerá de la situación fiscal del contribuyente si las mismas le corresponderán o no, expresa el experto.

Es fundamental tener cargada toda la información fiscal para evitar percepciones o retenciones que no correspondan, alerta.

Para aquellas personas que sean Monotributistas, pueden quedar excluidas del régimen, en el caso de que sus depósitos bancarios sean superiores a los ingresos admitidos por la categoría máxima disponible, recuerda.

Así, no es posible evitar controles de AFIP ni siquiera vendiendo en efectivo y rechazando los pagos con tarjeta, ya que la AFIP controla a los comerciantes mediante el método de Punto Fijo, que consiste en enviar agentes a los locales para comparar el movimiento de clientes con las ventas facturadas.