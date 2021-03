Ahora el Gobierno dice que la bicameral que controlará a los jueces no podrá sancionarlos ni removerlos

La ministra de Justicia, Marcela Losardo, minimizó el alcance del «control cruzado» que reclamó el Presidente y de las declaraciones de Oscar Parrilli y Graciana Peñafort contra el Poder Judicial Tras la polémica por lacon el objetivo deal investigar y hasta citar a jueces y fiscales de todo el país para que den explicaciones sobre sus decisiones, el Gobierno tuvo que salir a aclarar que en sus funciones no estará la posibilidad de sancionar ni remover jueces.

En el día de ayer había sido el senador ultra K, Oscar Parrilli, el impulsor de la comisión bilateral y en esa linea se le había sumado la abogada de Cristina Kirchner, Graciana Peñafort quien advirtió que el Congreso “tiene la facultad ni mas ni menos que de revisar y al punto de remover -si llegara el caso- a los jueces de la Corte”.

Sin embargo, en un intento de calmar los ánimos, la ministra de Justicia, Marcela Losardo aseguró que la idea es que el Congreso no pueda sancionar ni remover magistrados. “Lo que no puede arrogarse la Bicameral son atribuciones de otros poderes, como las cuestiones disciplinarias. La Bicameral no va a poder sancionar jueces, eso no es constitucional”, afirmó en declaraciones a Radio El Destape.

Losardo sostuvo que la comisión será un órgano “de asesoramiento”, para “estudiar el funcionamiento del Poder Judicial, hacer propuestas, citar a audiencias públicas”. Las principales asociaciones de jueces y fiscales ven en la comisión bicameral una amenaza.

La funcionaria amplió: “La facultad de iniciar y llevar adelante un juicio político a los jueces de la Corte la ejercen las instituciones que corresponden, el Consejo de la Magistratura. El Ministerio Público también tiene su propio tribunal de enjuiciamiento. Y este control no significa interferir en las decisiones, sino que es para que se respete el equilibrio de poderes”.

Así, la ministra aseguró que, con este proyecto, el Presidente le está pidiendo al Congreso “que cumpla con un rol que ya tiene“. Y enfatizó: “Esto es lo que plantea nuestra Constitución en un sistema republicano y democrático. Se establece que los poderes se controlan entre sí”.