Ajuste sin fin: los consumidores ya pagan el 80% de la energía, pero habrá más aumentos en 2025

Se trata de la cobertura sobre el gasto de nafta, gasoil, luz y gas. Se esperan subas del 25% en promedio que repercutirán con fuerza en sectores baos y medios.

Los consumidores argentinos de nafta, gasoil, luz y gas natural pagaron en lo que va del presente año un 80% del gasto que implica el abastecimiento. Se trata de un incremento del 18% en relación al año pasado, cuando los usuarios de estos servicios pagaban el 62%. Un dato elocuente que echa luz sobre las dimensiones del ajuste económico acontecido en los primeros diez meses del Gobierno de Javier Milei, el cual continuará el año próximo, al menos en lo que respecta al costo de los servicios de energía.

Un estudio del ex secretario de Energía Gustavo Lopetegui encontró que las ventas mensuales sin Impuesto al Valor Agregado (IVA) de agosto fueron equivalentes a 4.434 millones de dólares en combustibles, luz y gas; de los cuales US$ 3.568 millones fueron pagados por los usuarios, unos US$ 756 millones por el Estado nacional, US$ 96 millones que dejan de cobrar las petroleras y US$ 14 millones las distribuidoras eléctricas.

Si el Estado Nacional se retirara por completo de la cobertura de gastos, el Gobierno debería avalar subas en el orden del 25% en promedio entre todos los servicios de energía que impactarían con fuerza en los sectores bajos y medios, como ha venido sucediendo con los tarifazos de este año. Para dar una idea de los aumentos por rubro, En nafta y gasoil, la cobertura de costos en noviembre 2023 era de 60% y en agosto 2024 trepó a 82%, con los aumentos de combustibles y de impuestos.

Sin embargo, este incremento en el porcentaje del costo que recae en los consumidores no se refleja en una mejora en el suministro de algunos de estos servicios, como por ejemplo la electricidad, donde la cobertura pasó del 69% al 75%, pero la generación eléctrica, que es la que demanda más subsidios (0,5% del PIB), apenas creció del 56% al 60%.

El alcance o no del objetivo de que la cobertura de los gastos pase del todo por los consumidores depende del grado de impacto estimado para los sectores medios y bajos sea menor al que se prevé con el aumento promedio que se estima para el año próximo, máxime con las elecciones legislativas en el horizonte próximo. Los economistas coinciden en que se tratan de sectores que están “atrasados” en cuanto a la actualización del valor tarifario que deben pagar pero afirman que la gran parte de los ajustes en el rubro se hicieron este año y que, en el próximo, hay margen para ajustar pero de manera gradual.