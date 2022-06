“¿Al Minion le agarró covid?”:tortas desastrosas y la reacción de un papá que se volvió viral

Una joven le hizo una broma a su padre en WhatsApp. Las desopilantes respuestas del hombre provocaron un aluvión de risas en las redes sociales

La conversación entre un padre y su hija por unas tortas infantiles provocaron un estallido de risas en las redes sociales. Todo comenzó en una charla de WhatsApp: allí la joven se dirigió al hombre para comentarle que una conocida suya había decidido dedicarse a la pastelería, y quería consultar con él qué producto comprarle para animarla en su emprendimiento.

Juana (@juasavastano en TikTok), entonces, empezó a compartirle a su papá imágenes con las supuestas creaciones de su amiga repostera. Le contó además que la persona en cuestión había realizado un curso virtual de pastelería infantil.

El padre ensayó una primera respuesta para describir su desagrado ante lo que veía: “Cualquiera, Juana. Elegila vos. Decile que haga lemon pie que le compramos”.

Después la joven le mostró fotos de tortas hechas “en 3D”. Le informó que cada una costaba $1500, y siguió enviándole imágenes de tortas que recreaban los rostros de Mickey Mouse, Peppa Pig y otros personajes.

«¿Qué le pasó al Minion? ¿Le agarró covid?», dice el padre en los audios. (Foto: captura de pantalla)

“¿¡Qué 3D!? Juana, decile que haga de esas que salen todos los días. Lemon pie, cheesecake, pastafrola, torta de manzana”. Y siguió: “Esas, si son ricas, la gente le va a volver a comprar. Las otras se la van a comprar una vez de compromiso y después no le van a comprar más, Juana, porque son un desastre“.

“Acá hizo de Cars, zafa más”

Acto seguido, la hija explicó: “Le dijimos que haga tortas normales, que capaz la gente come más. Pero dice que empezó un curso virtual de pastelería infantil. Acá hizo de Cars, zafa más”.

El padre, entonces, liberó sus impulsos y envió una catarata de comentarios desopilantes ante las fotos que le iba enviando su hija. Todo acompañado de una risa muy contagiosa en cada audio.

”Le fallaba el Internet, se le cortó en la mitad de la clase. Dejate de joder, que haga un curso de las otras, decile, ¿Qué zafa? Está hecho mierda. Volcó ese auto”, bromeó.

El padre reaccionó de manera desopilante al ver la torta de Bob Esponja. (Foto: captura de pantalla)

Luego reaccionó: “¿Qué le pasó a Bob Esponja? ¿Se cayó del décimo piso?”. Y enseguida: “¿Qué le pasó al Minion? ¿Le agarró covid? “.

En unas horas, la publicación alcanzó 1.4 millón de visualizaciones en TikTok y la joven detrás del video le contó la historia a TN.

“No me esperaba tanta repercusión. En mi casa igual siempre hacemos el chiste de que yo lo necesito a él para ser viral. Los videos en los que él participa siempre tienen más reproducciones”, dijo Juana, de 18 años y vecina de Campana.

Los audios del hombre también tuvieron una amplia repercusión en Twitter. (Foto: captura de pantalla)

Y agregó: “A mí me causaba mucha risa el video porque es mi papá, lo conozco y me hace reír a mí. No imaginaba que a tanta gente que no lo conoce también le iba a parecer gracioso”.

Juana, jugadora de handball en la Sociedad Alemana de Villa Ballester, contó cómo surgió la idea de engañar a su papá: “Yo había visto un TikTok con la misma broma y dije ‘se lo tengo que hacer al mío. Busqué en Google foto de tortas feas y así salió”.