Alarmantes indicadores educativos sobre los jóvenes en la provincia

La tasa de egreso de los estudiantes de secundaria es del 41,5%. Solo 890 personas de hasta 24 años concluyeron sus estudios terciarios o universitarios hasta septiembre de 2020. Unos 22 mil jóvenes entre 20 a 24 años de la capital salteña y alrededores cuentan con trabajo. Son el 40% del total de ese rango etario.

La tasa de abandono en las escuelas secundarias de Salta está entre las más altas del país, detrás de Misiones y Chaco.

Cuando la automotriz Toyota alertó la semana pasada que no consigue 200 jóvenes con título secundario para su planta de Zárate todas las miradas apuntaron al sistema educativo, cuyas falencias expuestas por este caso no son privativas de esa ciudad bonaerense sino que forman parte de un flagelo nacional. No es que faltan jóvenes que busquen trabajo, más teniendo en cuenta que la empresa japonesa ofrece salarios de $150.000, lo que escasea son los aspirantes a esos puestos laborales con la educación formal básica.

Salta no escapa a la lógica de un país en el que la formación escolar no es una prioridad. Incluso, los indicadores educativos de esta provincia son peores que la media nacional.

La tasa de abandono interanual de los alumnos salteños de secundaria es del 13%, de acuerdo al último relevamiento disponible del Ministerio de Educación de la Nación, realizado entre 2017 y 2018. Y la tasa promedio de abandono en la secundaria en todo el país es del 9,5%.

La tasa de egreso de los estudiantes de secundaria es del 41,5% en la provincia, según un relevamiento oficial realizado en 2016. Esto quiere decir que 6 de cada 10 personas que ingresaron al secundario no lo terminaron. En el promedio nacional, casi la mitad de los alumnos (el 47,1%) que iniciaron su escolaridad secundaria no egresaron. En este indicador, Salta es la penúltima provincia con menos egresados, detrás de Misiones (con una tasa del 40,8%).

Un informe de Idesa da cuenta de que entre los jóvenes de más bajos ingresos (la mayoría, pobres) solo el 52% terminó la secundaria. Mientras que el 88% de los jóvenes de más alto ingresos terminó la secundaria.

Se puede hilar más fino en la temática con los datos que ofrece la Encuesta Permanente de Hogares del Indec. La información del organismo de censos y estadísticas da cuenta que tres de cada diez salteños de entre 20 a 24 años no terminó la secundaria en la capital provincial y municipios colindantes. Son datos correspondientes al tercer trimestre del año pasado (lo último publicado).

En ese rango etario en el aglomerado de Salta viven alrededor de 55 mil jóvenes. El 29,3% tiene los estudios secundarios incompletos y el 42%, unas 23 mil personas, están cursando o comenzaron y dejaron la educación terciaria o universitaria. Solo 890 jóvenes de hasta 24 años concluyeron sus estudios superiores hasta septiembre de 2020.

Si se sigue la progresión de la estadística entre los distintos rangos de edad, se observa que la degradación del nivel de formación se acentúa entre la población con menos años. Por ejemplo, entre los salteños entre 50 a 59 años, el 19,6% no terminó el secundario; entre 40 a 49, el 16,2% tiene la secundaria incompleta y la tasa se eleva al 22%, entre 30 a 39 años de edad.

Todo estos datos se agravaron durante la pandemia. Desde el Ministerio de Educación local revelaron que 4 mil alumnos y alumnas abandonaron la secundaria este año en la provincia. En un intento para revincularlos a la escolaridad, el organismo inició en julio un ambicioso programa para buscar en sus casas a quienes abandonaron y tratar de nivelarlos en los contenidos educativos perdidos.

Los que trabajan

Unos 22 mil jóvenes entre 20 a 24 años de la capital salteña y alrededores contaban con trabajo en el tercer trimestre del año pasado. Son el 40% del total de ese rango etario.

Si se tiene en cuenta la denominada población activa (es decir los que expresan deseo de trabajar), en ese grupo la tasa de desocupación fue del 15%. Del total de desocupados de Salta, los jóvenes de entre 20 a 24 años son los que tienen un mayor nivel de desempleo, representan el 26,7% de la masa de gente sin trabajo.

Desigualdad

La inequidad en el acceso a oportunidades laborales para las mujeres de entre 20 a 24 años no varía de los indicadores generales de esta provincia y del país. En esa franja, unas 9.300 jóvenes tienen trabajo en Salta, mientras que los varones ocupados de la misma edad son cerca de 13.000. Todo a pesar de que hay más mujeres en ese rango de edad, que suman 29.159 en el aglomerado Salta, y los varones llegan 26.420, de acuerdo a la información del Indec.

La tendencia se mantiene en todas las edades. Entre los 25 y 29 años, las mujeres salteñas con trabajo son 13.354, mientras que son 19.762 varones con empleo.

La desigualdades también se perciben entre los sistemas de educación público y privado. Mientras que la tasa de abandono escolar en las secundarias estatales de Salta es del 14% en la comparación interanual, en las de régimen privado el índice llega al 10%.