Alberto ante la distancia impuesta por laVicepresidenta:“EsteGobierno también es elGobierno deCristina”

A tres años de asumir su gobierno, el Presidente sostiene la honestidad de CFK, pero sin negar los hechos de corrupción, asegura que ella también forma parte de la “mesa chica” que decide el futuro de la Argentina.

Esta mañana, el presidente Alberto Fernández brindó un extenso reportaje al periodista Jorge Fontevecchia, donde seguró hoy que su gobierno también “es el gobierno de Cristina (Kirchner)” y reconoció que durante su gestión buscó sin éxito cerrar la grieta en la Argentina.

“Este gobierno, del que yo soy presidente, es también el gobierno de Cristina. Si este gobierno no tiene hechos de corrupción, en este gobierno también está Cristina. Y Cristina nunca obstaculizó esta decisión mía de actuar de esta manera. Nunca. Y nunca tuvo la más mínima expresión por favorecer o beneficiar a alguien. Nunca. Pongamos el valor de la honestidad, lo pone usted, de este gobierno, también en cabeza de Cristina”, expresó.

En la misma pregunta, el Jefe de Estado hizo referencia a la relación que mantiene con la vicepresidenta, afirmó que la Corte es “servil a la oposición”, volvió a defender a las PASO, señaló que no le teme a la competencia interna en el Frente de Todos y ratificó sus críticas a Mauricio Macri y los dirigentes de Juntos por el Cambio.

“No tengo ningún problema de competir con cualquiera. Mi preocupación no es competir dentro del Frente. (…) Sería bueno que se abriera un debate. El tiempo más rico que vivió el peronismo fue el debate Menem-Cafiero, aún cuando los que éramos cafieristas lo hayamos perdido. Fue el debate más rico que se dio. Lo que creo es que necesitamos darle fortaleza al Frente y esa fortaleza se logra con el debate. Después los actores del debate no sé quiénes van a ser. Lo que sí sé es que el debate vale la pena”.

Sobre la presión K para derogar las PASO, el mandatario comentó: “Las PASO son una ley y hay que respetarla, parte de la democracia es respetar las normas electorales. En las próximas elecciones, las de 2023, desde el último concejal hasta el Presidente, deben someterse al veredicto popular, en primarias obligatorias y que cuanto más fuerte sea ese debate mejor. Cuanto más podamos tener en claro aportando ideas al debate, mejor. No le tengo miedo al debate, le tengo miedo al silencio”.

Minutos después, Fernández se sinceró respecto a “su lucha” para cerrar la grieta”. “Siempre quise terminar con esa grieta y no pude, no salió. Pero lo que creo es que en esa grieta también quienes siembran desaliento han sido muy eficaces. Son los mismos que también trabajaron en estigmatizar a Cristina, en un lugar que Cristina no merece”.

Los argentinos y la falta de dólares tambien formaron parte de la lista de temas analizados por el premier local: “Ayuda mucho que los argentinos entiendan que los dólares los necesitamos para traer insumos seguir aumentando la producción, antes que para el placer, la distracción y el ahorro”.

“La carencia de dólares es un problema, y que nuestro deber es buscar la forma en que los dólares se destinen precisamente a eso”, concluyó.