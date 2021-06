Alberto de Colección, de la A a la Z

Humor político, por Alejandro Borensztein.Nota extraída de Clarín

Presidente. «Vayan y contágiense», entre otros «hits» para coleccionar.

Ante el caos provocado por las frases del “presidente”, ofrecemos una selección de sus grandes hits para facilitar su utilización en discusiones partidarias, debates televisivos, reuniones familiares, etc.

Deliberadamente se han omitido algunos tweets en los que Alberto utilizó lenguaje soez, como “pelotudo” (tweet del 19/3/2019 a las 19:22) o “pajero” (tweet 18/3/2013 a las 22:31). Ante todo, el respeto a la investidura presidencial (la de los otros presidentes del mundo, obvio).

Tampoco se incluyeron las frases dichas por Alberto en sus años neoliberales con Menem o en su posterior alianza con Cavallo. El apoyo a las privatizaciones, los indultos y la reivindicación del terrorismo de Estado se debió a la fuerte influencia de sus dos grandes referentes políticos: Fernando Siro y Elena Cruz (compañera de lista en el 2000). Además era un purrete, solo tenía 40 años. Por eso esta colección arranca en su etapa adulta, a partir de los 50.

La siguientes frases son rigurosamente textuales y han sido ordenadas alfabéticamente.

Alberto de Colección:

“A mí Vilma me hizo una carta astral y me dijo que estoy predestinado a construir sobre las cenizas” (30/8/2020 nota en C5N).

“A no confundir: somos un gobierno de científicos no de CEOs” (1/3/2020, discurso en el Congreso)

“Bugs Bunny, el Pato Lucas, Elmer, el gallo Claudio, todos ellos son una disputa entre un tonto y un vivo donde siempre gana el vivo. ¿Han visto un estafador más grande que Bugs Bunny?” (1/11/2019 charla junto al ex presidente Mujica en la UNTREF).

“Cristina ha tenido el patético cuidado de haber hecho ley el Memorándum porque sabe que eso es su impunidad” (19/2/2015, entrevista de Eduardo Van Der Kooy en TN)

“Cristina hizo ley el mayor acto de encubrimiento de un delito de un funcionario público que fue la estatización de Ciccone” (ídem anterior)

“Cristina, su segundo mandato fue deplorable, todo lo que hizo en materia institucional fue deplorable, su intromisión en la justicia fue deplorable, el Memorándum con Irán fue deplorable…” (2015, buscar “Cristina deplorable” en Youtube).

“Cristina es cínicamente delirante” (TN, entrevista de Eduardo Van Der Kooy en Código Político el 19 de febrero de 2015 a las 23:47 con 18º de temperatura).

“Cristina y yo somos lo mismo” (18/10/2019, declaraciones radiales preelectorales)

“Cuando llegamos con Néstor…” (esta frase comodín de Alberto es la versión política de “aramos dijo el mosquito”. Tambien expresa la disputa psicológica que mantiene con Cristina por el título de “viuda de Néstor”. Competencia en la que, a priori, lleva todas las de perder).

“Evo Morales es el primer presidente boliviano que se parece a los bolivianos” (10/6/2021 y está recontra chequeado)

“El capitalismo no ha dado buenos resultados” (4/6/2021 a Putin, justamente)

“El gobierno volvió a manos de los argentinos” (27/10/2019, discurso en la noche del triunfo de 2019 cuando derrotó al señor búlgaro que ocupaba la Casa Rosada desde 2015 y que fuera elegido por el 51% de los ucranianos. Esta frase sintetiza como pocas el pensamiento kirchnerista).

“Kicillof es el hombre que dijo que podía terminar con Techint cuando quisiera y el que expropió YPF de la forma en que lo hizo. Su nombramiento como ministro no es un buen mensaje para la comunidad internacional. La Argentina tiene un problema de inversión y la presencia de Kicillof es un problema para eso” (19/11/2013 nota en El Cronista Comercial).

“Kicillof fue el Ministro de Economía de todo el segundo mandato de Cristina, fue el que avaló el cepo cambiario y el cierre de las importaciones. Kicillof es co-responsable de las consecuencias inflacionarias que hoy padecemos” (entrevista de Infobae, marzo 2014)

“Kicillof… este chiquito va a ser un gran gobernador… ¡estoy muy seguro de lo que les digo!” (10/1/2020 acto en San Fernando)

“Kicillof es un hombre de una inteligencia singular…trabajo tan a gusto con Axel, nos entendemos tan bien…” (26/3/2020 Télam reportaje)

“Los brasileños salieron de la selva…” (inolvidable)

“Los amigos se conocen en los momentos difíciles” (4/6/2021 a Putin, justamente)

“Necesitamos de todos los argentinos para llevar adelante el cambio cultural que erradique la violencia machista y la violencia de género” (17/2/2021, discurso en el CCK).

“Nena, no es algo que me inquiete lo que vos creas. Mejor aprendé a cocinar. Tal vez así logres hacer algo bien” (11/12/2017, tweet en respuesta a una ciudadana desconocida).

“Necesito que la palabra recupere el valor que alguna vez tuvo entre nosotros” (1/3/2020, apertura sesiones Congreso)

“No tengo ganas de que haya un títere en la Rosada y que el poder esté en Juncal y Uruguay” (11/5/2019 declaraciones radiales, seis días antes de ser designado candidato presidencial por Cristina).

“No dudé, le contesté en el acto que estaba dispuesto a aceptar pero le pedí que lo pensara bien” (19/5/2019 respuesta a P12 al día siguiente de ser designado candidato presidencial por Cristina).

“Otro boludo con vista al mar. Todos militontos de Cristina. Se creen revolucionarios y son tristes repetidores de mentiras” (8/5/2014, tweet en respuesta a un militonto)

“Que Cristina esté conmigo es maravilloso, es como tenerlo a Messi: yo soy el nueve que hace los goles” (19/5/2019 reportaje en P12, después de ser anunciada su candidatura y antes de los 88.000 muertos, 45% de pobreza, año y medio sin clases, destrucción económica del país y otros goles del campeón).

“Yo le digo siempre a los argentinos” (otra frase comodín que Alberto usa cuando necesita vender a ese profesor que lleva adentro. Suele utilizarla con el dedito en alto para sobreactuar superioridad).

“Yo le digo siempre a los argentinos que no sé si voy a poder hacer un mundo distinto, ni siquiera sé si lo podré hacer en America Latina. No te quiero mentir querido Lula, yo no lo tengo a Néstor, no lo tengo a Mujica, no lo tengo a Tabaré, no lo tengo a Lugo, no lo tengo a Evo, no la tengo a Michelle, no lo tengo a Correa, no lo tengo a Chávez. A duras penas somos dos que queremos cambiar el mundo. Uno está en México, se llama López Obrador y el otro soy yo” (27/6/2020, videoconferencia con Lula y la UBA).

“Yo les advertí…” (otra frase comodín que usa para desentenderse de errores propios. En situaciones graves tales como “yo les advertí que venía la segunda ola” también se combina con el dedito en alto).

Anexo Covid:

“Estamos dominando al virus” (30/3/2020, en charla con René de Calle 13 cuando el virus ni había llegado).

“La OMS recomienda tomar bebidas calientes porque el calor mata el virus” (12/3/2020 reportaje radial)

“Loooo que necesitamoooos es que vuelvaaaan a entrar del moooodo en que estabaaaan entrandoooo” (27/11/2020 con megáfono en mano organizando el acceso al velorio de Maradona)

“No hay ningún tipo penal en la Argentina que diga: será castigado el que vacuna a otro que se adelantó en la fila” (23/2/2021 México, conferencia prensa)

“Si abrimos la economía vamos a terminar como terminó Suecia” (8/5/2020 conferencia con filminas)

“Vamos a contar con 20 millones de dosis para poder vacunar entre enero y febrero” (10/12/2020 discurso en Casa Rosada)

“Vayan y contágiense” (es lo que estuvimos haciendo mientras esperábamos las 20 millones de dosis que prometió para enero y febrero. Frase del 20/6/2021 en acto público).

Faltan otros hits tales como “en Venezuela las violaciones a DDHH están desapareciendo” (2021) o “Cristina sabe que ha mentido y que el Memorándum con Irán sólo buscó encubrir a los acusados” (2015) o “El Memorándum con Irán fue una búsqueda por destrabar el problema y encontrar una solución” (2020) o “llevátelo tranquilo que tiene 120.000 kilómetros reales, está como nuevo”. Estas últimas frases y muchas más, próximamente en “Alberto de Colección, Volumen 2”.

Dado que, además de las frases, el “presidente” ha abierto conflictos con Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Israel, México, Perú, Suecia y varios países más, anunciamos a partir de la próxima semana: “El Atlas de Alberto”, en fascículos coleccionables.

Pídalo a su canillita amigo.