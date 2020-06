Alberto dejó en suspenso la legalización del aborto: “Tengo otras urgencias”

El Presidente reconoció que el proyecto, que se esperaba para marzo en la cámara de Diputados, no se tratará en el corto plazo.

Alberto Fernández: “Ahora tengo otras urgencias”.

Es sabido que la pandemia de coronavirus provocó una crisis en una innumerable cantidad de escenarios. Ahora, y pese a que el Congreso Nacional retomó su actividad a través de sesiones virtuales, el presidente Alberto Fernández reconoció que la legalización del aborto ​no se tratará en el corto plazo, como se especulaba antes de la llegada del covid-19 al país.

“La verdad es que ahora tengo otras urgencias que van desde la pandemia hasta la deuda externa, que estamos en proceso de discusión y resolverlo bien tiene que ver mucho con nuestro futuro”, precisó el mandatario en declaraciones radiales.

No obstante, Fernández remarcó su compromiso con el proyecto y aseguró: “La ley la voy a mandar en algún momento y el Congreso la va a tratar cuando esté dispuesto”.

“Yo creo que es un tema que debemos resolver. Tomé un compromiso y yo tengo una convicción de siempre en el sentido de que la punición no resuelve nada”, reiteró el mandatario, aunque insistió en que ahora no es el momento: “Lo único que me está sobrando son problemas. Estoy tratando de hacerle frente a todos con el mejor criterio y que todo este esfuerzo nos sirva”, remarcó.

Legalización del aborto

El proyecto se esperaba para marzo en la Cámara de diputados. Sin embargo, el surgimiento de la pandemia del coronavirus cambió los planes.

De todas maneras, los legisladores avanzaron con la creación de las comisiones para que la iniciativa se pueda tratar en cuanto ingrese. Según consiga Clarín, fuentes del oficialismo esperaban que el proyecto se tratará en un plenario de tres comisiones: Salud, Legislación General y Mujeres y Diversidad, todas presididas por oficialistas a favor de la interrupción legal del embarazo.

En la Cámara de Diputados, los legisladores oficialistas que están en contra de la legalización del aborto son una minoría. Por eso, el jefe de la bancada, Máximo Kirchner, ya pidió que le organicen una reunión con ellos para conversar sobre el tema.

No obstante, la cámara de Senadores, que en 2018 frenó la aprobación del proyecto de legalización que había logrado media sanción en Diputados, sigue siendo la decisiva.

f;Mitre