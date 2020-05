Alberto Fernández defendió a Tinelli y destrozó a Susana Giménez

2020-05-29

El presidente se refirió a las críticas que recibió el gobierno por parte de la diva.

Susana Giménez generó un gran escándalo por viajar a Uruguay junto a su hermano en medio de la cuarentena obligatoria. A pesar de que la conductora aseguró que su viaje fue legal y que llenó una solicitud para poder hacerlo, muchas personas cuestionaron su accionar.

En diferentes entrevistas que le dio a varios medios de comunicación, la conductora se mostró crítica del gobierno de Alberto Fernández y cuestionó la extensión de la cuarentena.

Este viernes, el presidente dialogó con AM 750, y se refirió a los dichos de la diva: «Creo que Susana, sobre quien tengo todo el respeto de una persona a la que no conozco, dice todas estas cosas para que no hablemos de por qué se fue en medio de la cuarentena. Ella habla de todas estas cosas y nadie habla de por qué se fue en medio de la cuarentena».

Además, bancó a Marcelo Tinelli, quien fue duramente criticado por viajar a Esquel un día antes de que comience el confinamiento obligatorio: «Al pobre Tinelli lo mataron porque se fue un día antes de la cuarentena».

f: Info Veloz