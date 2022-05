Nota extraída de TN por Carlos Pagni

Alberto Fernández, el rey de las oportunidades perdidas

Si en estos casi dos años y medio de gobierno, el Presidente hubiera organizado y ordenado la macroeconomía, y encarado una lucha verdadera contra la inflación, estaría en un paraíso. Hablaríamos del largo ciclo de Fernández, y obviamente, de su reelección. Sin embargo, está dejando pasar la chance.

Cuando uno mira la historia, cuando uno mira las guerras, lo que puede ser un drama para determinadas zonas del mundo indirectamente y sin buscarlo se puede convertir en una oportunidad para otros actores de la escena internacional, para otros países, para otras sociedades.

El drama de esta guerra, para la Argentina y para países como la Argentina, y para el Gobierno argentino, se ha transformado en una enorme oportunidad económica. ¿Por qué? Porque por la guerra en sí misma, pero además por los actores de la guerra, ser productores de materias primas como lo es la Argentina es una enorme oportunidad. Los precios de esos bienes, hablo de granos y de hidrocarburos, se han disparado.

Leé también: Con una inflación que arroja a la gente a la pobreza, oficialismo y oposición solo piensan en 2023

Ayer hubo un dato que pasó casi inadvertido, y es un dato de primera magnitud en la Argentina: el Indec dio a conocer el número de las exportaciones. Los más optimistas, los que están viendo un “boom” de exportaciones, decían que iba a haber un volumen de exportaciones y un precio de exportaciones que iba a determinar en abril aproximadamente 7000 millones de dólares, que es una cifra récord.

La invasión rusa a Ucrania es una enorme oportunidad para que la Argentina pueda vender más y mejor a las materias primas que produce. (Foto: Reuters/Alexander Ermochenko)

Pero no hubo US$7000 millones de exportaciones en abril, sino US$8300 millones. Para encontrar una cifra de exportaciones de esta magnitud hay que ir o al mejor momento de Néstor Kirchner, donde pesaba el gran ciclo asiático también de las materias primas, o a la época de la posguerra, y aun de la guerra, en los años ‘40 del siglo pasado.

Es decir que la Argentina hoy está viviendo para su economía un momento excepcional en materia de exportaciones. ¿Cuántos de estos US$8300 millones son mérito de la economía argentina, es decir, aumento de volumen? Cinco por ciento, el resto es precio. Treinta y cinco por ciento más de exportaciones en abril de este año que en abril de 2021.

Ahora, cuando miramos cuántas reservas se queda el Banco Central; es decir, cuánto se fortalece la posición del Banco Central en dólares gracias a esta gran afluencia totalmente de dólares, casi no puede comprar dólares. ¿Por qué? Porque la inestabilidad de la economía argentina, la inflación, el odio al peso, la fuga del peso, hacen que todo el mundo esté tratando de hacerse de dólares.

Las exportaciones argentinas llegaron en abril a los 8300 millones de dólares, una cifra récord que superó las expectativas de los analistas. (Foto: Terminal 6 puerto de Rosario)

Ustedes me pueden decir: “Es imposible comprar dólares”. No. Los importadores adelantan importaciones, importan más de lo que tendrían que importar. La gente común trata de comprar lo que sea que esté hecho de dólares, aunque no sean dólares billetes. Cosas que hoy están baratas porque el dólar está barato, y además son refugio de valor frente a un peso que nadie quiere tener en la mano.

De tal manera que las exportaciones aumentaron 35% en comparación con abril del año pasado, pero las importaciones aumentaron 47%, lo que explica la caída de posiciones de dólares del Banco Central. Si en estos casi dos años y medio de gobierno, Alberto Fernández hubiera organizado y ordenado la macroeconomía, y estuviéramos en una lucha verdadera contra la inflación, el Presidente estaría en un paraíso. Y estaríamos hablando del largo ciclo de Fernández, y obviamente, de la reelección de Alberto Fernández.

Sin embargo, comparado con lo que tiene, su gobierno es peor de lo que parece. ¿Por qué decimos esto? Porque tiene una extraordinaria oportunidad económica que la está perdiendo. Le pasó lo mismo con la pandemia. En un mundo que no sabía en qué túnel ingresaba, era ideal haber negociado la deuda en seis meses. Tardó dos años. No pudo resolver los problemas que tenía que resolver en el mejor momento de su administración, que era cuando todo era una incógnita y su imagen por la pandemia había trepado hasta el 80% de popularidad.

Por la inestabilidad de la economía argentina, la inflación y la aversión al peso, el Banco Central casi no pudo aumentar sus reservas pese al récord de exportaciones registrado en abril. (Foto: Télam)

Una máquina de perder oportunidades. Un presidente que dice que va a aumentar retenciones, pero que lo desmiente a las dos horas su ministro, diciendo que eso no va a pasar. Un presidente que dice ‘no entiendo cómo le doy protección al sector textil y aumenta la ropa’. Y sí, cuando una da protección quita competencia y tienden a aumentar los precios.

Un presidente al que le cuestan manejar cosas básicas en medio de una oportunidad extraordinaria perdida. Para él y para todos nosotros.