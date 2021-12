Alberto Fernández expresó su interés por mover la capital: “Lo pienso todos los días”

Lo hizo en una nueva reunión del gabinete en Morteros, Tucumán, una de las designadas capitales alternas

El presidente Alberto Fernández aseguró que todos los días piensa en la posibilidad de mudar la capital del país fuera de Buenos Aires y pidió que “los que tienen la plata afuera la traigan y la pongan a producir en Argentina”.

Lo dijo al participar con sus ministros de una nueva reunión del gabinete federal en Monteros, una de las denominadas capitales alternas que instauró Ejecutivo con el objetivo de desconcentrar y descentralizar la gestión de instituciones y organismos nacionales.

El presidente destacó el potencial del norte del país. “Tenemos que darnos cuenta que tenemos una enorme posibilidad de hacer las cosas de otro modo. La pandemia tiene que ser un instante de reflexión. Volver a reconstruir la injusticia no tiene sentido. Tenemos que construir otro mundo y otra Argentina. Y para construir esa Argentina nadie sobra. Todos hacemos falta. Los que nos votan y los que no nos votan”, afirmó.

“Todos los días pienso si la ciudad capital no tendría que estar en otro lugar distinto que no fuera Buenos Aires. No será hora de ponernos a plantear como sociedad cómo hacerlo. ¿No será hora de pensar que la Secretaría de Minería tendría que estar en alguna provincia minera y que la Secretaría de Pesca tendría que estar en algún puerto pesquero de la Patagonia?”, planteó.

Durante la estadía presidencial, se firmaron convenios de inversiones por un total de $33.000 millones para Tucumán. Entre las obras proyectadas figura la construcción del Centro de Alto Rendimiento de Tafí Del Valle. Manzur y Jaldo sonrieron al unísono al escuchar la cifra.

También se firmó la resolución para la entrega de un Adelanto del Tesoro Nacional (ATN) para la provincia por $735 millones.

Con el Presidente viajaron los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria; Seguridad, Aníbal Fernández; Defensa, Jorge Taiana; Interior, Eduardo de Pedro; Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez; Cultura, Tristán Bauer; Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; Trabajo, Empleo y Seguridad, Claudio Moroni; Turismo, Matías Lammens, y Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; además del secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello. Faltaron varios ministros, como el de Economía, Martín Guzmán, enfrascado en las negociaciones con el FMI y otros, como Gabriel Katopodis (Obras Públicas) y Carla Vizzotti (Salud), que defienden el presupuesto en la Cámara de Diputados.