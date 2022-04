Alberto Fernández habló sobre Malvinas en un medio inglés: “Tengo claro que no son inglesas”

Mañana se cumplirá 40 años del inicio de la Guerra, el Presidente también recordó su participación en las protestas contra la dictadura militar. Es la primera vez que un mandatario argentino da una entrevista a un sitio de Gran Bretaña para hablar sobre el tema.

A un día de cumplirse 40 años del inicio de la Guerra de Malvinas, el presidente Alberto Fernández dio una entrevista al medio británico BBC Mundo y habló sobre el conflicto. “Lo único que tengo claro es que las Malvinas no son inglesas”, dijo. El mandatario recordó además su participación en las protestas contra la dictadura militar en esa época.

El jefe de Estado quiso realizar la entrevista desde el Museo Malvinas de Buenos Aires, ubicado en el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los más grandes centros de detención clandestinos de la Junta.

“Yo creo que la razón siempre vence y nosotros tenemos la razón. En algún momento la razón va a predominar. No tenemos ni la fuerza, no tenemos los trasatlánticos, no tenemos la artillería, no tenemos los aviones, no tenemos las armas nucleares que el Reino Unido trajo en aquel entonces a circular por el Atlántico Sur”, aseguró Fernández.

Ante una consulta sobre cómo debería resolverse la cuestión de la soberanía de las islas, el Presidente manifestó que, a su parecer, los problemas “se resuelven dialogando” y “encontrando puntos de acuerdo”.

Además, sostuvo que la postura del Gobierno es que “Argentina tenga plena soberanía” sobre las islas. “Son nuestras tierras”, indicó. “Es absolutamente incomprensible pensar que esas islas, que son una continuidad de nuestros Andes, que en algún momento se sumergen y vuelven a emerger y forman estas islas, no sean parte de la Argentina”, argumentó.

“Además las ocupábamos antes que los ingleses las usurparan en 1833. Y desde entonces las venimos reclamando. Si algo tengo claro, lo único que tengo claro, es que inglesas no son las Malvinas, eso sí lo tengo claro”, insistió.

El Presidente afirmó también que no ve voluntad de diálogo por parte del Reino Unido en relación a la soberanía de las islas al asegurar, “la actitud” británica para por “avanzar sobre las islas” sin establecer canales de negociación.

”Uno de los argumentos del Reino Unido es que han ganado la guerra y eso postergó el diálogo claramente. La guerra no da derechos”, subrayó el mandatario.