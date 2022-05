Alberto Fernández: “Mi gobierno nunca ha ocultado la pobreza”

El Presidente dijo que “nunca se hizo el distraído”, en medio de los ataques de La Cámpora y luego de las críticas de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El presidente Alberto Fernández dijo que “nunca se hizo el distraído”, en medio de los ataques de La Cámpora y tras las críticas de la vicepresidenta Cristina Kirchner (Foto: NA).

El presidente Alberto Fernández dijo que en su gobierno “nunca se ocultó la pobreza”, en medio de la embestida de sectores del kirchnerismo como La Cámpora, y luego de los cuestionamientos de la vice Cristina Kirchner a la política económica.

Alberto Fernández destacó que “la economía crece y el trabajo formal aumenta” aunque reconoció que “la distribución está teniendo problemas, porque mientras se tengan estos índices de inflación, la distribución del ingreso es un problema”.

El Presidente dijo que en su gobierno no ocultó nada: “Nunca oculté los problemas de la Argentina, nunca me hice al distraído ni frente a la pobreza, la desigualdad y la falta de trabajo. Soy peronista y cuando veo un problema le pongo el pecho y veo como lo enfrento”.

Alberto Fernández dijo que tiene la tranquilidad de hacer estas declaraciones al plantear que “toda la verdad está sobre la mesa”, en referencia a la situación económica y social.

Alberto Fernández dijo que recibió “una desocupación de dos dígitos, de 12 puntos”, que actualmente es de siete puntos y que aumentó el trabajo formal, al participar del 57° Congreso Ordinario de Delegados del sindicato de trabajadores de la Sanidad.

El Presidente dijo que “demanda tiempo recuperar el salario, que entre 2015 y 2019 se cayó 20 puntos”, e hizo un reclamo: “Demanda pedirle a los poderosos que distribuyan adecuadamente la riqueza. Que además de ganar ellos, tienen que ganar los que trabajan”.

Alberto Fernández dijo que va a trabajar “incansablemente para que el bolsillo de los argentinos sea cada vez más fuerte” y para que “cada vez haya más dinero en el bolsillo de los que trabajan”.

El Presidente hizo estas declaraciones después de que la vicepresidenta lanzara fuertes críticas contra la política económica: “La plata no alcanza, no llega a fin de mes y se produce un fenómeno que no habíamos conocido, que es el de los trabajadores en relación de dependencia pobres”.

El mensaje de Alberto Fernández en medio de la fuerte interna en el Frente de Todos: “Lo único con lo que no vamos a transar es en convivir con la desigualdad”

Alberto Fernández envió un mensaje en medio de la feroz interna en el Frente de Todos: “Lo único con lo que no vamos a transar es en convivir con la desigualdad”.

El Presidente dijo que va poner todo el empeño “para recuperar la igualdad en Argentina”, en un acto en el que estuvo acompañado por el secretario general de Sanidad, Héctor Daer, que es uno de los jefes de la CGT.