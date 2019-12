Alberto Fernández: “No estoy congelando las jubilaciones, estoy parando la pelota”

2019-12-22

El Jefe de Estado se refirió al paquete de leyes que se aprobó en el Congreso la semana pasada y que suspende la movilidad jubilatoria durante 180 días.

En el marco de una entrevista con Luis Majul en el programa La Cornisa, el presidente Alberto Fernández defendió el cambio en la fórmula para actualizar el sueldo de los jubilados. “No hay ningún congelamiento al salario de los jubilados. Lo único que se cambió es el cálculo de actualización del sueldo de los jubilados. Eso no quiere decir que se suspendan los aumentos. Dimos dos aumentos extras en diciembre y enero”.



Además, habló de su relación con la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Somos amigos y éramos amigos desde hace muchos años. Nos peleamos 10 años, como muchos en Argentina. Pongo ese ejemplo para ponerle fin a la grieta. Ella cambió. Si no hubiera cambiado, yo no sería Presidente”, afirmó.

“Acabo de aumentar las jubilaciones, el casi 9% aumentó para todos. A la mínima le dimos un adicional de 5000 pesos en diciembre y 5000 pesos enero. Las jubilaciones aumentaron para todos. En marzo hay un nuevo aumento para todos”, amplió.

Durante la entrevista, Fernández trazó una comparación de la situación social del país con relación al 2001: “No es igual al 2001, pero sí es parecida. En ese momento teníamos un 57% de pobreza. Hoy tenemos un 41% de pobres. Teníamos una deuda en default. Hoy estamos en virtual default. Es lo que heredamos. No podemos hacer frente y pagar las obligaciones que están cayendo. Teníamos un frente de desempleo. Y hoy tenemos lo mismo. Lo que no teníamos es un proceso inflacionario, que ahora sí tenemos”.

“Lo que gracias a Dios no tenemos es el estallido social del 2001. Y creo que no lo tenemos porque todo ocurrió en el momento de la votación. La gente votó un cambio y ese cambio le dio tranquilidad”, agregó el mandatario.