Alberto Fernández presentó a su primer testigo en la causa por violencia de género contra Fabiola Yáñez

Se trata de una persona que se mantiene en el anonimato, pero que compartió varios años de trabajo junto al ex presidente y su ex pareja, tanto en la convivencia en Puerto Madero, como en la Quinta de Olivos.

En el marco de la causa por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández, que presentó quien era su pareja Fabiola Yáñez, la defensa del ex líder del Frente de Todos presentó a su primer testigo de parte ante la Justicia para que se le tome declaración en los próximos días.

Se trata de una persona que trabajó para el ex mandatario tanto en el departamento del barrio porteño de Puerto Madero, en donde inició la convivencia con su ex pareja, tanto como en la Quinta de Olivos, en donde la ex primera dama denunció que se sucedieron varios de los hechos de violencia física denunciados.

La mujer, de la que no trascendió la identidad y que se la denominó como la “testigo A”, fue presentada a través de un escrito de cinco carillas ante el fiscal del caso Ramiro González, en donde se deja constancia de que trabajó como empleada doméstica de Fernández, en el mismo periodo de tiempo en que Yáñez denuncia los malos tratos y golpes.

En su relato, la testigo asegura que la ex primera dama tomaba alcohol de manera habitual y hasta describe que en una oportunidad la encontró tirada a un costado de la pileta de Olivos. “Yañez había quedado hasta muy tarde con sus amistades y cuando la fue a buscar la encontró tirada en el piso en medio de las plantas en la zona de la pileta”, sostuvo.

La mujer indicó ante escribano público que también, “se ocupaba de limpiar y ocultar todas las bebidas y vasos para que el Doctor Fernández no se enterara”. Además, señaló que dichas bebidas se guardaban en la casa de huéspedes, en un armario con llave, luego de ser ingresadas por dos personas: un peluquero, al que no identifica con nombre y apellido, y Sofía Pacchi, la ex amiga de Fabiola Yáñez con la que terminó peleada tras su romance con el ex mandatario.

“Yo siempre vi un trato cariñoso, siempre le hablaba con cariño con amor, nunca noté nada que me llamara la atención de él. Siempre la cuidaba, él era muy atento y a pesar de verla en las condiciones en las que la encontraba, se preocupaba”, remarcó la testigo durante su escrito, que fue presentado por la abogada de Alberto, Silvina Carreira.