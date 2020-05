Alberto Fernández, sobre el espionaje ilegal: “Nos acusaban de hacer estas cosas a nosotros porque ellos las hacían”

El Presidente de la Nación se refirió a la denuncia realizada por Cristina Caamaño esta semana, donde acusó a la gestión anterior por supuesto espionaje ilegal de periodistas, funcionarios, dirigentes e integrantes de las fuerzas de seguridad. El presidentese refirió este viernes por la tarde aly aseguró: “

“Nos acusaban de hacer estas cosas a nosotros porque ellos la hacían, como ellos lo hacían piensan que nosotros lo hacíamos también”, señaló el mandatario nacional. En diálogo con AM 750, , sostuvo: “Piensan que tenemos una mesa judicial y nosotros no hacemos eso”.

“Fuimos víctimas durante años de eso, los que somos peronistas y pasamos la dictadura sabemos de que se trata eso y no lo queremos ni para nosotros ni para nadie. Además lo hacen por los propios, es muy impactante”, subrayó el jefe de Estado.

La inteventora de la AFI, Cristina Caamaño denunció esta semana a la gestión anterior por supuesto espionaje ilegal de periodistas, funcionarios, dirigentes e integrantes de las fuerzas de seguridad.

Además, Fernández criticó también a quienes demonizan la cuarentena y dijo que le “da pena” que se “tergiversan las cosas”.

“Yo escucho a gente muy preparada que dicen que el barrio Azul es el Gueto de Varsovia. ¿Cómo pueden decir estas cosas?“, se quejó el mandatario nacional sobre las declaraciones del sociólogo Juan José Sebreli.

“Yo no tengo problemas, tampoco me quita el sueño, pero tengo pena porque se tergiversan las cosas, se confunden y por ahí hay gente que no tiene la posibilidad de informarse como vos o como yo y cree, se impacienta y se inquieta”, destacó.