Alberto le respondió aMacri:“Dijo que iba a ser pobreza cero y dejó al país con gente hambrienta”

Durante un acto por la entrega de viviendas, el Presidente dedicó gran parte de su discurso a Mauricio Macri.

El presidente Alberto Fernández encabezó un acto donde anunció la entrega de 178 viviendas ubicadas en los barrios porteños de Parque Patricios y Nueva Pompeya. Durante su discurso, el jefe de Estado le respondió a Mauricio Macri, quien dijo que “estamos ante el peor gobierno de todos los tiempos“.

Alberto Fernández dijo sobre el líder de Juntos por el Cambio: “Cuando lo escucho decir a Macri que mi palabra pierde valor, a mí me duele. Porque yo aquello que me comprometí a hacer lo cumplí. El que dijo que iba a ser pobreza cero y dejó el país con gente hambrienta se llama Macri“.

“El que les prometió la revolución de la alegría dejó la desocupación en más de 12 puntos, cerró 23.000 PyMEs y abrió la importación indiscriminada; hizo que nos deterioremos“, agregó el Presidente.

🎙️"El que les prometió la revolución de la alegría dejó la desocupación en más de 12 puntos, cerró 23.000 PyMEs y abrió la importación indiscriminada; hizo que nos deterioremos". El presidente @alferdez en la entrega de 178 viviendas en Nueva Pompeya y Parque Patricios, CABA. pic.twitter.com/UELSTYON2R — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) January 13, 2023

“La desocupación bajó casi a la mitad de lo que Macri la dejó; hay 21 provincias argentinas en donde es menor al 1%. ¿Saben dónde no baja? En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, remarcó Fernández. Y continuó: “Recuerdo que el Gobierno que me precedió inventó los créditos UVA y entregó solo 14.000 viviendas. Marco esto para que entiendan que no todos somos lo mismo en política”.

Siguiendo con las referencias al ex jefe de Estado, Alberto Fernández indicó: “Nunca me animaría a decir que los alemanes son una raza superior, ni que los derechos humanos son un curro en una Argentina que ha perdido a 30.000 seres queridos”.