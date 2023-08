Alberto: «Me hubiera gustado haber tenido una mejor relación con Cristina Kirchner»

El presidente de la Nación habló sobre la incorporación de la Argentina a los BRICS a partir de enero de 2024. Además, aseguró que «Milei es Macri y Macri es Milei».

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, tras anunciar la incorporación de argentina a los Brics, brindó una entrevista exclusiva en Modo Fontevecchia.

Perón decía que la verdadera política era la política internacional. ¿Se puede decir que el ingreso de la Argentina al BRICS es resultado de una relación que usted fue cimentando y desarrollando con Lula y con Brasil?

Hay un poco de eso, pero es mucho más, es un trabajo conjunto de mucha gente. Yo desde el 2022 planteé formalmente al, en ese momento, presidente pro tempore Xi Jinping, el deseo de Argentina de ingresar a los BRICS, y allí empezó toda una tramitación que fue bastante compleja y difícil entre los socios, no solamente por lo dificultoso de poder entrar, sino porque los socios fundadores no se ponían de acuerdo sobre un sistema de integración de nuevos socios. Hay más de 67 países que han pedido ingresar a los BRICS.

La verdad es que, en estos años, desde aquella carta al presidente Xi Jinping, hablé con cada uno de los presidentes, lo hablé con Narendra Modi en dos oportunidades, estuve con él en el G-20 una vez y en el G7, lo hablé con Putin cuando lo visite en Moscú, lo habló nuestra cancillería con la cancillería brasileña en la época de Bolsonaro, y ya después con Lula el diálogo, y me ayudó mucho, y en China, lo hablamos con Xi Jinping las dos veces que nos vimos, y allí nuestro embajador, Sabino Vaca Narvaja, hizo un trabajo formidable porque China estuviera atenta a nuestra vocación de ingresar.

La verdad fue un trabajo de muchos. Perón tiene mucha razón cuando dice que las relaciones internacionales son el resorte exclusivo del presidente. Y esto que yo llamo la diplomacia presidencial es cada vez más fuerte, los vínculos personales que se tejen entre presidentes y que favorecen en gran medida estas cosas, me parece que ayudan mucho. Y además con un criterio muy pragmático de conveniencia del país.

Nosotros en estos años tuvimos hitos singulares, seguimos trabajando mucho por la integración latinoamericana, reconstruimos la CELAC y la presidimos durante un año, trabajamos muchísimo para hacer el encuentro de la Unión Europea y la CELAC, pero eso no nos quitó visitar a Biden en el Salón Oval de la Casa Blanca y hablar con él las preocupaciones que teníamos, y no nos quitó tampoco la posibilidad de presidir por única vez la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y todo el vínculo que tejimos con la Unión Europea y los países europeos, con Francia, Alemania, Italia, España, Portugal. Un trabajo al que le prestamos mucha atención porque, en definitiva, vivimos en un mundo globalizado y ya nadie puede encontrar soluciones aisladamente, las soluciones se encuentran en conjunto.

Siento que lo que hoy hemos dado es un paso muy importante, porque lo que quizá no se tiene en cuenta es que con el ingreso de los cinco países que hoy son socios, los BRICS hoy representan el 36% del producto bruto global.

Y el 70% de nuestras exportaciones.

Además, pero que todos los que somos parte de los BRICS ahora, representemos el 36% del producto bruto global, significa que representamos más de lo que representa el G7, que representa el 31%.

Pero además, hay una dato que uno no puede dejar de soslayar, el BRICS tal y como está constituido hoy representa el 40% de la población mundial, y es poder acceder al 40% de los mercados importantes. Por eso digo que hoy hemos dado un paso realmente trascendental para la Argentina, es una oportunidad inmensa y que no debemos desaprovechar.

¿Qué lo llevó en un país tan presidencialista tener un perfil tan bajo en el tema político interno argentino en los últimos meses?

La verdad no es que tuve un perfil bajo, yo decidí no ser candidato y apoyar a Sergio en todo lo que él necesite, y públicamente lo he dicho, y hasta argumenté las razones de porque estoy convencido que Sergio es el mejor candidato que tiene la Argentina para el futuro. Pero también tengo que tener presente que tengo que gobernar hasta el 10 de diciembre, y siento que teníamos temas pendientes por resolver que me obligaban a encerrarme a trabajar.

Después los medios empiezan a especular que cuando uno está encerrado trabajando no quiere hablar ni salir a los medios, y la verdad es que yo dejé pasar la elección y volví a tomar contacto con la gente en salidas públicas.

También hay toda una especulación mediática sobre como es mi agenda, las reuniones de trabajo no están en las agendas públicas, en las agendas públicas aparecen reuniones que tienen algún sentido político o que pueden significar algún conflicto de intereses, que reciba a un empresario por ejemplo, pero hubo mucha especulación.

Nosotros todo este tiempo seguimos trabajando a full con todos los problemas que tenemos que afrontar, los internacionales y también los locales, que son muchos. Además, en un escenario complejo donde tuvimos que tomar decisiones, enfrentar corridas cambiarias, muchas veces malintencionadas o especulativas y me encerré en eso, no es que decidí no aparecer.

Creo que mi rol en este momento es ese y el que debo cumplir.

nota en desarrollo