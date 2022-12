Alberto no descarta viajar aQatar para ver la final del Mundial entre laSelección yFrancia

La vocera de la Presidencia Gabriela Cerruti aclaró que “no hay una decisión tomada” al respecto. Por otra parte, negó la posibilidad de que los futbolistas sean recibidos en la Casa Rosada: “Fútbol y política no se mezclan”.

El presidente Alberto Fernández podría viajar a Qatar para presenciar la final del Mundial de fútbol que será el próximo domingo, entre las selecciones de la Argentina y de Francia. La vocera de la Presidencia Gabriela Cerruti dijo consultada al respecto, en conferencia de prensa en Casa Rosada: “No hay una decisión tomada”, y de esa manera no descartó un eventual viaje del Presidente para ver la final de la Copa del Mundo.

Cerruti dijo que en el Gobierno tienen “el corazón puesto en lo que pase el domingo”, que tienen un “agradecimiento enorme al equipo y la dirección técnica” por la clasificación a la Copa del Mundo” y que están “pendientes” de lo que vaya a suceder en la final del torneo.

Leé también: El Gobierno busca capitalizar el éxito de la Selección, pero el plantel se resiste a ser usado políticamente

La portavoz de la Presidencia aclaró que no está previsto que el plantel vaya a presentarse en Casa Rosada tras la final del Mundial, al plantear: ”Fútbol y política no se mezclan, no nos interesa mezclar, tiene que disfrutarlo la ciudadanía”.

Las declaraciones de Cerruti se produjeron tras las versiones de que el Gobierno gestiona a través de “operadores” una visita del Seleccionado a la sede del Ejecutivo tras el Mundial, cualquiera sea el resultado ante Francia, y que los jugadores se resisten a “ser usados políticamente”, como anticipó Marcelo Bonelli en TN.

Las frases más destacadas de Gabriela Cerruti

“Lo que importa son las políticas que se llevan adelante, los funcionarios somos empleados, no pasamos lista en los actos”.

en los actos”. “Entiendo que los gobernadores forman parte del Gobierno, el Presidente tuvo reuniones con ellos, tiene viajes previstos a las provincias”.

“La relación con gobernadores es fuerte, simbiótica, va y viene, no tenemos dudas sobre esas relaciones”.

Noticia que está siendo actualizada.-