Alberto propone, Cristina dispone: armado de listas y campaña dividida

Nota extraída de ElCronista porSebastián Iñurriet

A poco más de un mes del plazo para la presentación de precandidatos para las PASO, en el oficialismo comienzan a circular nombres, como el de Victoria Tolosa Paz. En la Rosada admiten que la Vicepresidenta tendrá la lapicera

No es algo nuevo en la dinámica del Frente de Todos, ya ocurrió en su nacimiento, en 2019. Para la campaña que se avecina, ambos Fernández se focalizarán en cosas distintas. Autobautizado como «el porteño más federal», Alberto visitará las provincias; y Cristina apuntará a Buenos Aires, el bastión K sustituto de la Patagonia, el distrito que definirá ganadores y perdedores de los comicios.

No por nada, la llamada «mesa de los lunes», que ya oficia de comando electoral del Frente de Todos, se junta en La Plata. El jefe de Gabinete Santiago Cafiero, que repite su rol de jefe de campaña, visita al gobernador Axel Kicillof, junto a los ministros Eduardo «Wado» de Pedro (Interior) y Gabriel Katopodis (Obras Públicas), que serán los delegados de la Casa Rosada en el territorio, para hablar con intendentes y llevar inauguraciones. Como embajador del Instituto Patria está Máximo Kirchner y por el Frente Renovador, Sergio Massa.





Entronizado por Cristina Kirchner, Alberto Fernández no tuvo lugares (el propio, más que suficiente) en la lista 2019: el aliciente era poblar un gabinete. Ahora, confiesan en la Rosada, s bien no pregonó por su «ismo», el Presidente aspira a promover cuatro figuras propias en la papeleta bonaerense, pero a sabiendas de que el aval final estará en el Senado. Como en anteriores elecciones, incluso la del 2015, la «lapicera» vuelve a manos de la ex jefe de Estado.

En esa línea, hay nombres que ya comenzaron a rodar que buscan ser una amalgama todista: desde un embajador Daniel Scioli, que fue menemista, nestorista, cristinista y hoy albertista (siempre fue sciolista) hasta Victoria Tolosa Paz. Concejal platense (que perdió la interna con Florencia Saintout), es pareja de Enrique «Pepe» Albistur, ex secretario de Medios K y también funcionaria nacional en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, nombrada por el mandatario.

Mientras miran la interna opositora, con una posible primaria entre María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich, en Balcarce 50 no quieren arriesgar nombres pero sí género: una mujer debería ser la principal candidata del Gobierno. Tolosa Paz cumple el requisito, junto a la idea de ser una «moderada» del espacio pero igual férrea defensora de la gestión (algo que Fernández reclamó a sus ministros por estos días). Si la estrategia oficial, en cambio, avanza sobre una tesis polarizadora, ganan fuerza los nombres de Luana Volnovich, directora del PAMI; y Fernanda Raverta, de la ANSeS, que la fórmula presidencial auspició como candidata en Mar del Plata en acto compartido pero perdió frente al PRO Guillermo Montenegro.

No obstante, la máxima electoral K, regida con el misterio y la sorpresa como norte, es «el que suena, no es». Bien puede dar fe el mismo Alberto, que hasta aquella mañana que Cristina difundió el video con la revelación, su nombre no había sonado para nada.