Alberto respaldó a Maduro y calificó de “error de buena fe” el ocultamiento de las actas electorales

El ex presidente argentino sostuvo que existe persecución ideológica contra el líder venezolano y le pidió que publique los datos oficiales para terminar con el conflicto.

En medio del escándalo electoral en Venezuela, el ex presidente argentino Alberto Fernández, respaldó a Nicolás Maduro al que calificó como un perseguido político y pidió que rectifique el “error” en la publicación de los datos oficiales que despertaron denuncias de fraude por parte de la oposición.

“Hay una parte de esa percepción de persecución que tiene el gobierno de Venezuela que es verdad, es verdad”, sostuvo el ex líder del Frente de Todos, quien fue invitado como veedor internacional en las elecciones del pasado domingo, pero luego fue descartado al cuestionar al mandatario bolivariano.

Durante una entrevista radial, el ex jefe de Estado expresó: “Yo miro mucha televisión internacional para ver las noticias del mundo y durante las dos semanas previas daban por derrotado a Nicolás Maduro y decían que si ganaba era por fraude, entonces yo entiendo que eso haya calado en el ánimo y en el sentimiento de Maduro y del gobierno”.

“Lo que yo no entiendo es por qué no muestra las actas de su triunfo, por qué no las hace públicas, por qué cuando todos estamos pidiendo que muestre las actas, se hace proclamar en 24 horas presidente de Venezuela sin dar todavía respuestas”, añadió Fernández sobre el ocultamiento de los datos oficiales tras los comicios de domingo 28 de julio.

En esa misma línea, el ex presidente insistió en confiar en Maduro: “Ahora dicen que van a publicar las actas y va a haber una nueva discusión sobre si esas actas son reales o fueron adulteradas. Yo creo que cometió un error el gobierno de Venezuela, sinceramente, y quiero creer que de buena fe, porque si en verdad las cosas son como dice la oposición, entonces uno debe ser muy crítico”.

“La derecha se ha globalizado y funciona como una suerte de cártel político. La usina de la derecha advirtió que si el gobierno venezolano ganaba iba a ser porque hizo fraude, y eso lo sensibilizó mucho”, concluyó Alberto Fernández apuntando al actual presidente Javier Milei y su influencia en la región.